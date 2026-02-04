Chiquito Malo, Mordisco y Pablito: los capos del narco en la mira de Colombia y Trump

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaron aliarse para combatir a tres poderosos capos de la cocaína en Colombia: alias Iván Mordisco, Chiquito Malo y Pablito.

En las antípodas de la política y tras meses de una confrontación sin cuartel en redes sociales, los mandatarios pactaron el martes durante un encuentro en la Casa Blanca emprender un trabajo conjunto para ubicar a los líderes de los principales carteles colombianos.

Estos son los perfiles de los cabecillas criminales requeridos por la justicia de Estados Unidos, que operan al mando de organizaciones de origen paramilitar y guerrillas en el mayor productor mundial de cocaína:

– Chiquito Malo –

Después de octubre de 2021, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, asumió el mando del Clan del Golfo, la mayor organización ilegal de Colombia con negocios en la exportación de cocaína, la minería ilegal de oro y el tráfico de migrantes irregulares.

El antecesor de Chiquito Malo, Otoniel, había sido capturado en un megaoperativo considerado como uno de los mayores golpes a la mafia en Colombia luego de la muerte a manos de uniformados de Pablo Escobar, en 1993.

De Chiquito Malo se conoce que perteneció a un grupo paramilitar del que desertó para llegar a un acuerdo de dejación de las armas con el gobierno en 2004.

«Es tecnocrático y con la salida de Otoniel logró consolidar el mando de la organización», dijo a la AFP Elizabeth Dickinson, directora para Latinoamérica de la ONG International Crisis Group.

Contrario a lo que auguró el entonces presidente Iván Duque, la captura de Otoniel no significó el fin del Clan del Golfo, que funciona bajo un modelo de franquicias.

Chiquito Malo «piensa como empresario y su liderazgo dentro en la organización ha logrado consolidar y expandir el negocio», añadió Dickinson.

Después del arresto de Otoniel, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por una corte de Nueva York, se presume que Ávila salió victorioso a una guerra interna por el liderazgo del Clan del Golfo.

Sus supuesto rivales murieron: Gonzalito se ahogó el fin de semana en un accidente de lancha y el cuerpo de Siopas fue encontrado baleado en una carretera en 2023.

De este cabecilla se conoce una fotografía en la que aparece con un traje elegante y la cabeza rapada.

Después del anuncio de cooperación con Estados Unidos en su contra, el Clan suspendió el martes las negociaciones de paz con Petro que se desarrollaban en Catar.

– Iván Mordisco –

Cuando la guerrilla comunista FARC firmó el acuerdo de paz en 2016, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, era un mando medio con poco poder en la selva amazónica. Allí es reconocido como una leyenda por su habilidad para usar armas, según relató a la AFP una exguerrillera en el departamento de Guaviare (sur).

Pero tras decidir no dejar las armas como lo estipulaba el acuerdo, se convirtió en uno de los mayores criminales de Colombia, dedicado al tráfico de cocaína y la destrucción de la selva para la ganadería.

Hoy es el líder del Estado Mayor Central y el hombre más buscado por el gobierno de Petro, con una recompensa de alrededor de un millón de dólares por información que lleve a su captura.

«Quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten», dijo mandatario izquierdista en 2024.

En abril de 2023 hizo su única aparición en público en una zona selvática. En aquella ocasión llegó en una camioneta blindada de lujo y un fusil de fabricación israelí para anunciar el inicio de unas negociaciones con Petro que luego fracasaron.

Siempre con lentes oscuros, vestía un camuflado y dio un discurso con consignas revolucionarias.

– Pablito –

Pablito, cuyo nombre real es Gustavo Aníbal Giraldo, es considerado una figura de la línea dura dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Es el comandante del frente Domingo Laín, uno de los más sanguinarios y ricos de la guerrilla que opera en la frontera con Venezuela.

Tercero en la línea de mando del ELN, «Pablito es el comandante más importante» en «términos financieros y militares», estima el centro de estudios Insight Crime.

Pese a ser un contradictor de la paz, Pablito viajó en 2018 a La Habana para participar en diálogos con el gobierno.

Las negociaciones se rompieron en 2019 por decisión del entonces presidente Iván Duque tras un ataque con coche bomba en una escuela militar de Bogotá que dejó 23 muertos, incluido el conductor. Giraldo es señalado de ordenar ese atentado.

Se presume que vive la mayor parte del tiempo en el estado venezolano de Apure.

