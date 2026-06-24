Chivite defiende en Bruselas un futuro del automóvil eléctrico y con modelos asequibles

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, apostó este miércoles en Bruselas por un futuro «eléctrico» y «con modelos asequibles» para el sector del automóvil, y puso como ejemplo los que fabrica ya la firma alemana Volkswagen en esa comunidad.

Chivite trasladó este mensaje durante su intervención en la defensa de un dictamen del que es ponente en la Comisión de Políticas de Cohesión Territorial y Presupuesto (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) de la UE, celebrada hoy en Bruselas.

El dictamen, que fue aprobado en esta comisión, se votará en la sesión plenaria de octubre del Comité de las Regiones y tiene como principal eje que el futuro del automóvil «sea eléctrico», según dijo la presidenta navarra a los medios tras su intervención.

Esa meta se puede alcanzar «flexibilizando objetivos intermedios» y también promoviendo modelos de pequeño tamaño y asequibles, «precisamente los que se van a fabricar y están fabricando ya en Volkswagen Navarra», destacó.

También señaló el papel que puede desempeñar la venta de vehículos eléctricos de segunda mano de cara a lograr una mayor implantación de estos modelos, así como otras medidas como la formación de trabajadores para el sector con perspectiva de género, factores que están recogidos en el texto que salió adelante hoy.

A su juicio, el «claro mensaje» que se quiere enviar sobre el futuro eléctrico del automóvil «da tranquilidad tanto a los fabricantes que tienen que invertir, como al consumidor a la hora de decidir qué vehículo comprar».

En el mismo sentido, destacó la necesidad de ayudar a la industria para hacer esa transición como a los conductores, y la relevancia de la colaboración público-privada.

«Aquí la parte europea también tiene que colaborar con fondos», dijo Chivite, quien señaló que deberán ser las regiones las encargadas de canalizar esas ayudas a fabricantes de automóviles o de autopartes para lograr la evolución hacia el vehículo eléctrico.

La presidenta navarra continuará el jueves su agenda en Bruselas con una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y con otros representantes de instituciones europeas, en las que se abordará temas de competitividad y transición ecológica. EFE

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