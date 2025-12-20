Choque de dos buses de pasajeros en carretera al norte de Perú deja 28 heridos

Lima, 20 dic (EFE).- El choque entre dos buses de pasajeros en la carretera Panamericana, en la región Áncash, en la costa norte de Perú, dejó este sábado 28 heridos, incluidos tres menores, pero sin fallecidos, según informó la Policía Nacional del Perú a los medios locales.

Un bus de la empresa Oltursa, que se dirigía a Lima, chocó con la parte posterior de un ómnibus de la empresa El Peruanito, que estaba estacionado en plena carretera por desperfectos mecánicos, a la altura del balneario de Tortugas, en la provincia de Casma.

El bus de Oltursa quedó parcialmente destruido por la colisión y, tanto policías como personal de seguridad de Casma, participaron en el rescate de los heridos que quedaron atrapados al interior del vehículo.

Los bomberos y personal de salud ofrecieron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y otros centros de salud.

Asimismo, los heridos con fracturas expuestas y traumatismos severos fueron enviados al Hospital Regional de Nuevo Chimbote para su atención especializada y observación médica.

Los accidentes en las carreteras de Perú son frecuentes por las malas condiciones de las vías y el exceso de horas frente al volante de los conductores de las empresas de transporte de pasajeros, lo cual se incrementa por las fiestas de fin de año que movilizan a miles de personas.EFE

