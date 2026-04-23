Choque entre un autobús y un camión cisterna en Ecuador deja tres fallecidos y 23 heridos

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Quito, 23 abr (EFE).- Tres personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas tras un choque entre un autobús y un camión cisterna, ocurrido este jueves en la provincia costera del Guayas, informó el Servicio Integrado de Seguridad.

El siniestro de tránsito se registró alrededor de las 08:00 hora local (13:00 GMT) en el kilómetro 44 de la vía a la Costa, sector El Cristal, en el municipio de Guayaquil.

De acuerdo con información de los organismos de socorro, el incidente involucró a un autobús de pasajeros y un camión cisterna (tanquero).

De manera preliminar, se reportó que 23 personas resultaron heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

«Lamentablemente, tres personas fallecieron a causa de este percance vial», indicó el Servicio Integrado de Seguridad en un comunicado. EFE

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