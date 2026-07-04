Choque entre una miniván de pasajeros y un camión deja siete muertos en la región de Lima

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Lima, 4 jul (EFE).- Un choque entre una miniván (vehículo de pasajeros) y el tráiler de un camión de mercancías la noche del viernes dejó un saldo de siete muertos y ocho heridos en la Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Barranca, en la región de Lima, luego de que este sábado falleciera en el hospital uno de los heridos.

La agencia estatal Andina informó este sábado que el accidente ocurrió en el distrito de Supe, a unos 180 kilómetros de la capital peruana, entre una furgoneta que cubría la ruta Huacho-Barranca con 20 pasajeros y una unidad de carga que transportaba 20 toneladas de nitrato de amonio.

El choque fue tan fuerte que la miniván se partió en dos, lo que dificultó las tareas de rescate de las víctimas, según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca, Óscar Paredes.

Además, tuvieron que emplearse protocolos cuidadosos y aislar la zona por temor a reacciones químicas de los productos derramados en la vía por la que circulaba el tráiler.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central del hospital de Barranca y entre los fallecidos se encuentra el conductor del vehículo de transporte de pasajeros, que se dirigía a Huacho, a unos 50 kilómetros de Barranca.

En dicho hospital falleció este sábado el juez de la corte de Huara Galileo Galilei Mendoza, debido a la gravedad de las lesiones traumáticas causadas por la fuerte colisión.

Peritos de la división policial de tránsito de Supe y Barranca quedaron a cargo de las investigaciones para determinar si una falla humana o una mecánica provocó la tragedia. EFE

pbc/seo