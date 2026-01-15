Choques entre Policía de Haití y pandilleros dejan más de 100 muertos en enero, dice ONG

Puerto Príncipe, 14 ene (EFE).- Al menos 116 personas han muerto, entre ellas 64 presuntos pandilleros, en el sector de Bel-Air de la capital de Haití desde inicios de enero, en una serie de operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, según destacó este miércoles la organización no gubernamental Combite Pour La Paix et le Développement (CPD).

Además, otros 58 miembros de bandas resultaron heridos, mientras que la organización afirma haber contabilizado 52 civiles muertos y otros 26 heridos entre las víctimas, en su mayoría utilizadas como escudos humanos o alcanzadas por balas perdidas y ataques con drones durante las operaciones.

El director ejecutivo de la onegé, Fritznel Pierre, dijo a los medios que es necesario proteger a la población civil durante las operaciones policiales.

Según él, «la paz ha cambiado de bando», y afirmó que los bandidos huyen de sus escondites para refugiarse, en particular, en el barrio marginal de Cité-Soleil, uno de los más populosos de Puerto Príncipe.

Desde hace varias semanas, la Policía Nacional lleva a cabo una serie de operaciones contra los cuarteles generales de los grupos armados situados en el centro de la capital, concretamente en Bel-Air, Rue Saint Martin, Grand Rue y La Saline.

La Policía Nacional de Haití ha publicado varios balances en su página de Facebook.

En el más reciente, la institución informa de la incautación de 25 armas de fuego y 14.269 cartuchos de diferentes calibres. También, de la detención de tres traficantes de armas y el decomiso de equipos como chalecos, radios de comunicación y uniformes pertenecientes a las bandas.

Las operaciones de la PNH a principios de enero son tan intensas que han hecho desaparecer a los líderes de las bandas de las redes sociales, como Tik-Tok, donde solían retransmitir en directo.

Durante una operación llevada a cabo este miércoles por la PNH, en colaboración con las Fuerzas Armadas de Haití (FADH) y el grupo de trabajo creado por el primer ministro, la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), destruyó en la zona de Bas-Delmas una casa cuya propiedad es atribuida al poderoso jefe de bandas Jimmy Cherisier, alias Barbecue, según un breve video que circula en las redes sociales.

«Esta operación tiene como objetivo desmantelar a todos los bandidos terroristas que ocupan estos barrios para establecer la paz», dijo la Policía haitiana en su cuenta de Facebook.

Unos días antes de la operación llevada a cabo este miércoles, Barbecue ordenó a la población a abandonar el barrio de Bas-Delmas. Así, varios cientos de personas se refugiaron en otros lugres de la capital.EFE

