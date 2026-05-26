Christiansen: Panamá puede ambicionar, buscar una victoria y pasar de grupo en el Mundial

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Ciudad de Panamá, 26 may (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro este martes que la exigencia va a «ser máxima» de su parte hacia los jugadores en el Mundial 2026, donde pueden ser ambiciosos, buscar una victoria y pasar de grupo.

Christiansen presentó la lista de 26 jugadores convocados para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluye a 24 jugadores que militan en ligas del extranjero y dos provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El listado también cuenta con 7 jugadores que vieron minutos en la pasada Copa Mundial de Rusia 2018 y que ahora buscan disputar su segundo Mundial: Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y Eric Davis.

«Ellos ya no van de novatos, algunos, por supuesto, que debutan, otros tienen la experiencia, pero entre todos tienen que sacar el máximo rendimiento. Esa es la oportunidad para todo el grupo de lucirse, hacerse conocer y también mejorar su carrera deportiva e individual», apuntó en conferencia de prensa el entrenador de «La Roja» centroamericana.

Mejorar lo de Rusia

Christiansen declaró que desde antes de anunciar la lista de 26 jugadores panameños para el Mundial 2026 el objetivo principal es mejorar la primera actuación de la Roja Centroamericana en Rusia-2018, en donde terminaron últimos sin sumar puntos.

«Mejorarlo sería un empate, pero yo creo que podemos ser ambiciosos, una victoria y con eso soñar de pasar de grupo», comentó.

El entrenador destacó que en estos momentos hay que «confiar», darle el apoyo a esos 26 jugadores que van a estar presentes de que sí que «se puede lograr» el objetivo.

Kadir Barría y la molestia de Christiansen

El jugador del Botafogo de Brasil Kadir Barría no entró en la convocatoria del entrenador de Panamá, lo que llevó a un intercambio de opiniones entre Christiansen y la prensa presente.

«Yo en lo deportivo no tengo que discutir nada», dijo el entrenador ante la insistencia de la prensa, y anunció que Barría, por el momento, está en la lista de respaldo o «backup» junto a Víctor Griffith, Iván Anderson y José Murillo.

Carrasquilla y el mediocampo, un dolor de cabeza

Christiansen aclaró que su mayor dolor de cabeza fue conformar el medio del campo, zona neurálgica de su estilo de juego, y conocer con certeza el estado físico de Adalberto Carrasquilla, aquejado de un lesión que resultó ser más leve de lo pensado.

El trastorno de Carrasquilla «nos dio un poco dolor de cabeza y ahí el mediocentro fue un tema que nosotros le damos bastante importancia», dijo.

Se refirió al centrocampista Carlos Harvey, que según Christiansen no ha jugado tanto pero se le ha dado seguimiento desde los partidos contra Sudáfrica en marzo pasado.

Amor por Panamá

Sobre su continuidad al frente de Panamá, Christiansen no escondió su amor por el país centroamericano y dejó claro que en estos momentos no piensa en lo que pase después del Mundial, sino concentrarse en el torneo.

«Ahora no me voy a poner sentimental, pero la verdad es que estoy feliz, pues estamos felices aquí con mi esposa en Panamá, pero ya lo he dicho que lo más importante es ahora el mundial, la selección y luego el futuro, ya veremos qué pasará», comentó.

Agenda apretada y peligrosa

Panamá previo a su debut el 17 de junio próximo en Toronto ante Ghana maneja una agenda de tres partidos, la cual el entrenador de Panamá ha definido como «apretada y peligrosa».

Adelantó que todos los jugadores van a tener minutos en los amistosos y que solo contra Brasil «podemos hacer bastantes cambios», pero contra la República Dominicana – en casa- todos los jugadores tendrán minutos y para Bosnia, «vamos a intentar centrarnos un poco más en lo que es nuestro propósito» para el Mundial. EFE

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