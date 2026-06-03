Christiansen anuncia rotaciones ante República Dominicana y prioriza evitar lesiones

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Ciudad de Panamá, 2 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, anunció que introducirá variantes en el amistoso ante República Dominicana, un encuentro que utilizará para observar jugadores, ajustar detalles de cara al Mundial y minimizar el riesgo de lesiones antes del debut contra Ghana.

«Va a haber ciertos cambios en el equipo entre comillas titular, porque los titulares son los primeros que saldrán al campo», señaló en conferencia de prensa Christiansen, quien explicó que busca «dar minutos a la gente que lo necesite y a otros darle menos».

El técnico recordó que, dentro de la preparación para el Mundial, los compromisos más importantes han sido el disputado ante Brasil y el que jugará el próximo sábado frente a Bosnia en San Luis, este último le dará más luz sobre lo que quiere jugar en la Copa del Mundo.

El seleccionador panameño insistió en que en estos momentos «es importante el estado físico de los jugadores», un aspecto que le preocupa especialmente y por el que, según dijo, «estamos atentos y encima de cada uno de nuestros jugadores».

No obstante, consideró que todavía hay margen para ajustar tanto la preparación física como los aspectos tácticos antes del estreno mundialista de 2026 frente a Ghana, el 17 de junio próximo en Toronto.

El hispanodanés dejó claro que el resultado ante los dominicanos no será su principal preocupación y que la prioridad será evitar contratiempos físicos, por lo que la principal premisa para el partido de mañana es que «ningún jugador salga lesionado».

Asimismo, destacó que el encuentro ante República Dominicana servirá como despedida de la afición antes del viaje mundialista, aunque subrayó que también «queremos dejar un buen sabor de boca».

«Vamos a intentar sacar el mejor resultado posible porque siempre las victorias maquillan un poco lo que pasó, como el 6-2 del partido pasado (ante Brasil)», manifestó.

Christiansen advirtió, sin embargo, que espera un rival exigente tras la imagen mostrada por los dominicanos en la pasada Copa Oro.

«La República Dominicana en la Copa Oro se presentó muy bien. Estaba en el grupo con México e hizo una muy buena participación», comentó.

Destacó aspectos ofensivos mostrados en el amistoso frente a Brasil y consideró que las lecciones extraídas de ese encuentro pueden resultar valiosas para la selección panameña.

«El partido de Brasil nos ha traído muchas cosas positivas. Incluso lo negativo se vuelve positivo», explicó.

El técnico subrayó que enfrentarse a selecciones de primer nivel obliga a minimizar los errores y reconoció que cuando se cometen «contra equipos como Brasil, Croacia, Inglaterra o Ghana te pueden castigar», y todo eso es parte del aprendizaje.

Por ello, el entrenador concluyó que Panamá, encuadrada en el exigente Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, deberá corregir esas fallas si quiere «sacar puntos y soñar» con avanzar a la siguiente ronda del Mundial. EFE

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