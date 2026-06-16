Christiansen avisa que “no hay partido fácil» en el Mundial

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Toronto (Canadá), 16 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este martes que, tras ver los primeros partidos del Mundial 2026, es evidente que “no hay partido fácil” mientras que el capitán Aníbal Godoy advirtió que «no se puede menospreciar a ningún equipo».

En la víspera del debut panameño ante Ghana en Toronto, Christiansen destacó, a preguntas de EFE en una rueda de prensa con Godoy, que varias selecciones han sido capaces de competir contra rivales teóricamente superiores gracias al trabajo colectivo.

“Hay muchas cosas que hemos visto en los partidos, donde, quizás, futbolísticamente y de calidad puede haber una diferencia importante, pero con el esfuerzo, con el orden táctico, se ha podido igualar. Y eso es lo que hace bonito el fútbol”, afirmó el técnico hispano-danés en la rueda de prensa previa al encuentro.

Christiansen recordó que antes del torneo se hablaba de la posibilidad de ver muchas goleadas por la ampliación del Mundial, pero subrayó que hasta ahora eso no se ha producido de forma generalizada.

“Se hablaba mucho de que iba a ser el Mundial con más equipos, que iba a haber muchas goleadas en estos partidos, y de momento solo ha habido una. Eso significa que los equipos son difíciles de batir. No hay ningún partido fácil”, señaló.

El seleccionador panameño insistió en que su equipo deberá estar “al cien por cien mentalmente” ante Ghana, una selección a la que dijo respetar, y recalcó que Panamá tendrá que minimizar errores, mantener la concentración defensiva y saber sufrir en los momentos de presión.

“Nosotros lo hablamos: es un grupo que sabe sufrir en momentos importantes. Creo que mañana nos podemos encontrar una situación parecida, y creo que no va a ser algo nuevo para nosotros”, añadió.

En términos similares se expresó el capitán Aníbal Godoy.

«No se puede menospreciar a ningún equipo. El fútbol ha cambiado mucho. Si estás bien tácticamente y si tu equipo tiene buena disposición de trabajo, mucha energía, tienes muchas cosas por conseguir y tienes una oportunidad muy grande de sacar una victoria», advirtió en respuesta a la pregunta de EFE.

“Tengo una sensación muy grande y muy profunda en este momento de que, terminado el día de mañana, vamos a hacer historia”, afirmó con confianza el capitán canalero.

Godoy afirmó que el «mejor escenario» sería que el partido con Ghana terminará con un 1-0 para los canaleros.

«Lo firmo también», puntualizó Christiansen.

Sobre la participación de ‘el Coco’ Adalberto Carrasquilla, Christiansen afirmó que, si está entre los 26 jugadores de la convocatoria, es porque «está bien» aunque reconoció que «no al ciento por ciento».

«Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido de mañana. Si es para el siguiente partido, también está bien. Hay que ir poco a poco pero si mañana, por cualquier razón, hay que jugársela a todo, vamos a tener que hacerlo si es necesario», explicó.

Godoy destacó la motivación interna del grupo y sostuvo que cada jugador ha aportado su propia ambición individual al objetivo colectivo. “La motivación grupal es pasar de ronda. Pero cada uno de mis compañeros tiene una motivación individual que lo hace grande, que lo hace sacar esa motivación individual y traerla al grupo”, explicó.

Christiansen afirmó que Panamá llega al Mundial no solo para competir, sino con la intención de “marcar territorio” y buscar una victoria que considera posible. “Venimos a competir. Hemos hecho una buena preparación de camino hasta esta Copa Mundial”, dijo.

El técnico aseguró que el equipo mantiene una confianza alta después del trabajo realizado durante la concentración y que el grupo está convencido de que puede hacer historia en su segundo Mundial, tras la participación en Rusia 2018. EFE

jcr/hbr

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