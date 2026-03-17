Christiansen perfilará la lista mundialista de Panamá en los amistosos ante Sudáfrica

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Ciudad de Panamá, 17 mar (EFE).- El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, afronta una etapa decisiva en la preparación rumbo al Mundial 2026 con los dos amistosos ante Sudáfrica como pruebas clave para perfilar la lista definitiva de convocados antes del próximo compromiso amistoso, que será frente a Brasil.

«Es de las últimas fechas, por supuesto, todo se está acortando y ya la siguiente vez que nos volvemos a ver ya es con la lista definitiva» para el Mundial, explicó este martes el entrenador de la roja centroamericana en conferencia de prensa.

Apuntó que el grupo está «casi definido», aunque todavía quedan «algunos cupos por confirmar», y admitió que le habría gustado trabajar en los amistosos frente a Sudáfrica con la lista de 26 para el Mundial.

Destacó que el hecho de disputar dos partidos contra el cuadro sudafricano le ayuda a «ir cambiando de ideas, posiciones y rotando jugadores», y también prepararse para el estilo de Ghana – con la que Panamá se enfrentará en el Mundial – pues ambos equipos tienen «bastantes similitudes».

Los dos partidos de preparación mundialista entre Panamá y los «Bafana Bafana» se jugarán el 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el 31 de marzo, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

De cara a la preparación final, el entrenador confirmó que ya está cerrado un partido amistoso contra una selección europea, que se asemeje al juego de Croacia, otro de los rivales de los panameños en el Mundial, aunque todavía falta definir el encuentro de despedida en casa antes de viajar a la cita mundialista.

Uno de los casos que sigue de cerca el cuerpo técnico es el del defensor Fidel Escobar, quien se recupera de una lesión y su puesto en esta convocatoria fue suplida por el juvenil del Levante español, Martín Krug.

«He hablado con él y sabemos cómo está su situación. Supuestamente a finales de marzo o principios de abril debería estar de vuelta», indicó el entrenador.

El técnico reconoció que las lesiones de hernia, ya sean lumbares o cervicales, suelen «ser complicadas», pero confía en que todavía hay tiempo para ver su evolución.

«Si no llega (a recuperarse), tendremos que tirar de otro jugador. Tampoco se cae el mundo», explicó.

El entrenador también se tomó el tiempo para indicar su visión de cara al Mundial, haciendo énfasis en que «el equipo ha mejorado en su capacidad competitiva» e insistió en que el objetivo también es conseguir mejores resultados que los de Rusia 2018.

«Un buen Mundial sería al menos conseguir una victoria. Nunca se sabe si con esa victoria, podríamos acercarnos al sueño de pasar de fase», afirmó. EFE

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