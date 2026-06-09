Chubascos aislados, polvo sahariano y calor este martes en República Dominicana

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Santo Domingo, 9 jun (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que durante la mañana se registrarán chubascos débiles y aislados en provincias como Montecristi, Valverde y Barahona, mientras que en gran parte del país persistirá un cielo grisáceo por la presencia de partículas de polvo sahariano y un sistema anticiclónico.

Para la tarde se esperan algunos aguaceros locales con posibles tronadas en zonas del Cibao noroeste, como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, debido a la incidencia de una débil vaguada en niveles altos de la atmósfera.

El organismo advirtió que la concentración de polvo del Sahara reduce la calidad del aire y eleva la sensación térmica, por lo que recomendó a la población hidratarse, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.EFE

mf