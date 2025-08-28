The Swiss voice in the world since 1935

Chubascos matutinos este jueves en la República Dominicana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 28 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó de la previsión de chubascos matutinos este jueves hacia la zona costera de María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, San Cristóbal, Santo Domingo y Samaná.

Por la tarde, debido al paso de una nueva onda tropical, la interacción del viento con la orografía y la incidencia de una vaguada, se espera un incremento de la nubosidad hacia las localidades de Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, el norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago sur, Montecristi y Dajabón, donde se esperan aguaceros locales que pueden ser moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el anochecer.

El resto del país permanecerá con cielo poco nuboso y ligeramente opaco por la incidencia de polvo sahariano.

Debido a las temperaturas calurosas propias del verano, Indomet invitó a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados y evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Asimismo, se recomendó tener presente que los niños y los envejecientes son más susceptibles de sufrir los efectos de las altas temperaturas.

El organismo informó de que se está vigilando una onda tropical en la costa occidental de África con baja probabilidad de desarrollo ciclónico los próximos dos días.

Las condiciones se volverán más favorables para un gradual desarrollo a 7 días, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de 20 %. EFE

pma/mf

