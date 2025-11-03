Chuki y Amath (Valladolid) alcanzan 3 dianas; el ecuatoriano Arévalo sigue como líder

2 minutos

Madrid, 3 nov (EFE).- El atacante del Valladolid Iván San José ‘Chuki’ contabilizó su tercera diana del curso, tras firmar este lunes de penalti el gol de la victoria (2-1) del conjunto castellano sobre el Granada en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).

Chuki, que acabó con una racha de dos encuentros consecutivos sin marcar, estableció a falta de dos minutos para la conclusión del tiempo reglamentario el definitivo 2-1 para los del uruguayo Guillermo Almada, al transformar una pena máxima cometida por Manu Lama tras tocar el balón con la mano en el área.

Igualmente alcanzó los tres tantos el delantero senegalés de Valladolid, Amath Ndiaye, que igualó la contienda (1-1) a los 59 minutos para el conjunto castellano, tras rematar a las redes un centro desde la derecha del francés Julien Ponceau que la zaga visitante no acertó a despejar.

Con dos goles menos que los dos jugadores del Valladolid figura en la clasificación el delantero del Granada Jorge Pascual, que estrenó su cuenta goleadora en la presente campaña, tras firmar el momentáneo 0-1 al cuarto de hora de juego.

Estos tantos no alteraran la parte alta de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion, que seguirá encabezando una jornada más el delantero ecuatoriano del Racing de Santander, Jeremy Arévalo, con siete dianas.

— Clasificación tras la disputa de la 12ª jornada:

– Con 7 goles: Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander).

– Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Embarba (Almería); Andrés Martín (2p) y Villalibre (Racing Santander).

– Con 5 goles: Puertas (Albacete); Arribas (3p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (Sporting Gijón).

– Con 4 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Yeremay (1p) (Deportivo); Ale García (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

– Con 3 goles: Villahermosa (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO), Cala (1P) y Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella (Deportivo); Martón (Eibar); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales (Racing) Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p), Amath (SEN) y Chuki (1p) (Valladolid). EFE

jv/cmm