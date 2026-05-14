CIA confirma reunión de su director en La Habana con altos funcionarios de Cuba

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Washington–La Habana, 14 may (EFE).- El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con altos funcionarios del Gobierno de Cuba, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países, según confirmó la agencia.

De acuerdo con un comunicado con la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

La versión estadounidense indica que el director de la CIA transmitió el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a explorar un diálogo más amplio sobre temas económicos y de seguridad, aunque condicionado a «cambios fundamentales» por parte del Gobierno cubano.

El encuentro se produce en un momento de creciente presión diplomática de Washington sobre la isla y abre un nuevo capítulo de acercamiento entre ambos gobiernos tras años de relaciones frías.

Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.

Ambos países han iniciado un diálogo, con al menos una reunión física el 10 de abril en La Habana, pero del que hasta ahora no han trascendido avances ni detalles. EFE

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