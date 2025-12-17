Ciberataque extrae decenas de archivos confidenciales del Ministerio francés de Interior

París, 17 dic (EFE).- Un ciberataque contra el Ministerio del Interior de Francia extrajo decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, confirmó este miércoles su máximo responsable, Laurent Núñez.

«Fuimos objeto de una intrusión maliciosa hace unos días» en el Ministerio del Interior, manifestó Núñez a la emisora Franceinfo y señaló que se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar rápidamente quién está detrás del ciberataque, que afectó a los servidores de correo electrónico de su departamento. «Este es un acto grave», subrayó.

El ministro precisó que, entre los archivos a los que accedieron, se encontraban el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). «Archivos que son importantes para nosotros», señaló.

«Aún desconocemos el alcance total de la filtración, desconocemos qué se extrajo: hasta la fecha, se han eliminado varias decenas de archivos del sistema, estamos hablando de millones de datos», dijo.

La intrusión provino «de un individuo o grupo de individuos que obtuvieron acceso a través de ciertas cuentas (de correo electrónico) profesionales y pudieron obtener códigos de acceso», continuó el ministro, que añadió que por ahora se desconoce el «alcance» de esta acción.

«Esto no pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos», explicó el ministro, reiterando que el Ministerio había implementado medidas de protección, «sistematizado la autenticación de dos factores y eliminado ciertas contraseñas y cuentas».

Sin embargo, admitió desconocer el origen de la intrusión. «Podría tratarse de una interferencia extranjera, de personas que quieren desafiar a las autoridades y demostrar que pueden acceder a los sistemas, o también podría tratarse de un ciberdelito», sugirió Núñez.

El ataque fue denunciado de inmediato a la fiscal de París, Laure Beccuau, lo que dio lugar a la apertura de una investigación a cargo de la Oficina Anticiberdelincuencia (OFAC) de la Dirección Nacional de la Policía Judicial por «actividad sospechosa dirigida a servidores de correo electrónico».

El ciberataque fue reivindicado en un correo electrónico enviado a los usuarios del antiguo sitio web BreachForums, utilizado para intercambiar malware y bases de datos, y dieron un correo electrónico en el que invitaron a las autoridades francesas a que les contacten para negociar la devolución de los datos.

En un mensaje firmado por «Indra» y publicado la madrugada del sábado, los háckers se jactaron de haber comprometido con éxito la seguridad del Ministerio del Interior al acceder a los archivos policiales de 16,4 millones de ciudadanos franceses.

También afirmaron haber tenido acceso a datos de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP) y de la Caja Nacional del Seguro de Vejez (CNAV).

Justificaron su acción como una represalia por el desmantelamiento del grupo de háckers ‘ShinyHunters’ por parte de Francia hace unos meses, pero los aludidos se han desmarcado de esa acción.

Este grupo se atribuyó en junio pasado la responsabilidad de lanzar un ataque contra el grupo de artículos de lujo Kering, robando los datos de varios millones de clientes. EFE

