Ciberataques a empresas crecieron un 38 % durante el último año en México

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- Durante el último año en México los ataques cibernéticos por ransomware (robo de datos) a empresas aumentó un 38 %, y el uso de inteligencia artificial en los mismos creció casi un 90 %, advierten desde la University of Advanced Technologies (UNIAT).

Ante este contexto, la especialista en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, Nicole Filippetti, advierte que México registra un déficit de más de 77.000 mil especialistas en ciberseguridad, por lo que urge formar y atraer talento especializado para afrontar un contexto de crecientes amenazas para la seguridad de la información de las empresas del país y de la región.

Filippetti explicó que, de acuerdo con datos del sector, «el costo promedio para recuperarse de un incidente de ciberataque asciende a 1,35 millones de dólares, mientras que el 70 % de los rescates exigidos supera el millón de dólares».

Por este motivo, especialistas del sector estiman que 6 de cada 10 empresas que enfrentan un ataque de este tipo cierran sus operaciones en los seis meses posteriores.

No obstante, la especialista destacó que la amenaza no proviene únicamente del exterior, pues se estima que el 67 % de los ciberataques exitosos ocurren por “errores humanos”.

Por ejemplo: «La apertura de correos electrónicos maliciosos, el uso inadecuado de contraseñas o la descarga de archivos sin verificar; la falta de capacitación en seguridad digital incrementa el nivel de exposición de las organizaciones», destacó la experta.

De acuerdo con el Reporte Sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs, Latinoamérica registró 843,3 billones de intentos de ciberataques durante 2025, con Brasil como el país más afectado de la región, seguido por México y Colombia.

Déficit de especialistas

Para el caso de México, aunque más del 60 % de sus empresas reportó algún incidente de seguridad digital durante el último año, tan solo el 27 % aseguró contar con servicios especializados de protección de activos, cifras que evidencian una importante brecha en materia de prevención.

«El 68 % de los empleadores industriales reconoce dificultades para contratar perfiles especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y analítica de datos, disciplinas fundamentales para industrias como la manufactura avanzada y el sector aeroespacial», consideró Filippetti.

Para la experta, otro factor que influye en este déficit de especialistas es que de los 278.000 profesionales de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) formados en México, solo el 3 % posee el nivel de inglés técnico requerido para atender operaciones binacionales, una condición clave para las empresas instaladas en la frontera norte del país.

Estos especialistas, añadió, han advertido que esta escasez de talento provoca que las empresas enfrenten mayores costos para contratar personal calificado y, en muchos casos, operen con niveles de vulnerabilidad elevados.

“Además, señalan que el costo de recuperar una empresa de un ciberataque puede ser entre 6 y 8 veces mayor que la inversión necesaria para prevenirlo», explicó.

Formación para la competitividad

Se estima que las pérdidas económicas provocadas por la ciberdelincuencia en México ascienden a los 20.000 millones de pesos (1.146 millones de dólares) anuales, aunque especialistas consideran que el daño reputacional suele tener consecuencias más severas.

«Una empresa que sufre la filtración de información confidencial, la interrupción de sus procesos productivos o el robo de propiedad intelectual puede perder contratos estratégicos y la confianza de clientes internacionales», apuntó la directiva de UNIAT.

Precisamente, ante este escenario, la UNIAT anunció que presentará un programa en alianza con la institución 3DMX para estudiantes interesados en cursar la Licenciatura y la Maestría en Ciberseguridad en su campus de Tijuana, con inicio previsto para septiembre de 2026.

Con el objetivo de fortalecer la formación de especialistas para responder a la demanda creciente de talento en Baja California, donde hay un clúster industrial que concentra más del 28 % de las empresas aeroespaciales del país, el programa contempla certificaciones internacionales de CompTIA y Pearson VUE, laboratorios especializados, vinculación con empresas tecnológicas y un modelo académico orientado a las necesidades de uno de los polos industriales más importantes del país. EFE

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(foto) (texto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la difusión de este contenido.