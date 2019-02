(it)

Hackers wanted for Swiss e-voting system

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¡Hackée el sistema de voto electrónico suizo! Susan Misicka 15 de febrero de 2019 - 10:31 Se ha abierto el plazo de inscripción para quien quiera ayudar a revelar fisuras en el futuro sistema de votación electrónica de Suiza y, tal vez, ganar una recompensa en efectivo. Los críticos dicen que la prueba es una farsa. El servicio suizo de correos permitirá a los hackers atacar legalmente su sistema de voto electrónico. El objetivo de esta prueba (que se llevará a cabo entre el 25 de febrero y el 24 de marzo) es mejorar la seguridad del sistema. Para participar en este ensayo, se habían registrado hasta el miércoles cerca de 1 800 hackers: el 28% en Suiza, el 15% en Francia, el 6% en EE.UU. y el 5% en Alemania. Varios cantones han venido utilizado el voto electrónico a modo de prueba en los últimos 15 años. Y lo han hecho con sistemas desarrollados por el servicio suizo de correos o por el cantón de Ginebra. Muchos electores, especialmente los suizos que viven en el extranjero, están ansiosos por votar a través de internet. + Por qué los suizos residentes en el extranjero exigen el voto electrónico Antes de que el voto electrónico se implante de manera efectiva, el servicio de correos suizo y el gobierno federal intentan aprovechar el poder de los hackers para identificar las debilidades que el nuevo sistema de votación pudiera tener. Se anima a la comunidad hacker internacional a que, a lo largo de un mes, intente manipular los votos, leer los votos emitidos y desactivar o burlar las medidas de seguridad que protegen los votos y los datos de seguridad. “Este sistema de voto electrónico es el primer método suizo que se puede verificar completamente. Los hackers de todo el mundo interesados son bienvenidos a atacarlo”, manifestó el Consejo Federal (gobierno) en una declaración en la que invitaba a los especialistas en informática a registrarse para participar. En el marco de los planes prioritarios de la administración electrónica de Suiza, el gobierno federal y los cantones van a invertir en la prueba de invasión pública 250 000 francos (248 000 dólares). De dicha cantidad, 150 000 francos irán a cubrir los costes totales de correos [Die Post/ La Poste] y 100 000 francos a SCRT, una empresa especializada en pruebas de intrusión. Recompensa por fallos Para los críticos con esta prueba de intrusión que durará cuatro semanas, las recompensas difícilmente impresionarán a los hackers criminales. “Los delincuentes y las organizaciones estratégicas se hacen con cantidades de dinero mucho más elevadas que las ofrecidas por los suizos para desarrollar ataques. Es poco probable que estos den a conocer a los suizos su arsenal cibernético por 100-50 000 francos”, explican los responsables de la iniciativa popular ‘Por una democracia segura y digna de confianza (moratoria del voto electrónico)’. El comité de la iniciativa cita los problemas de seguridad del sistema de pruebas de Ginebra, ya señalado por el Chaos Computer Club Switzerland. El pasado mes de noviembre, un miembro del club declaró a la televisión pública suiza SRF que necesitó solo unos minutos para descubrir la debilidad del sistema denominado envenenamiento de la caché del DNS, que hace posible desviar el tráfico de internet de los servidores legales a los falsos. “La idea de poder excluir todos los modos relevantes de piratería informática es una ilusión bien intencionada”, dice Jean Christoph Schwaab, socialdemócrata y exdiputado por el cantón de Vaud, que califica la prueba de intrusión pública de “una farsa que cuesta 250 000 francos”.