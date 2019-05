Sin embargo, no termina aquí el compromiso de Suiza con Mozambique. Un miembro del equipo de la CSA permanece en la región. Al mismo tiempo, una parte del material es transferida a Pempa, en el norte del país. Ya no es la responsabilidad de Gabriela Friedl, que regresa a Suiza. En el norte, sin embargo, el escenario calamitoso se repite. El próximo equipo de ayuda humanitaria está en camino…

El CSA, además, capacitó a colaboradores locales de Solidar Suiza para asegurar la limpieza de otras fuentes suplementarias de agua, la reparación de los equipos de extracción y la construcción de nuevas bombas. João Colaço et Santos Frederico Vasco son los responsables del laboratorio móvil suizo. Cuando necesitan controlar una vertiente o manantial, toman una muestra y la analizan en el laboratorio. “Por suerte la capa freática, por así decir, no está contaminada”, señala João Colaço. «Significa que podemos limpiar la fuente y que la gente tiene de nuevo agua potable de buena calidad”.

Rogerio Simao es una de las 150 000 víctimas que perdieron sus viviendas en el centro de Mozambique por el accionar devastador del ciclón Idai. Como en la mayoría de los casos, no fue la propia tormenta explosiva la que provocó lo daños principales, sino las lluvias diluvianas y las inundaciones posteriores. El ciclón destruyó en un primer momento la ciudad costera de Beira, y luego las corrientes desbordadas de agua descendieron de las montañas próximas hacia el mar e inundaron regiones enteras. La casa del campesino, los campos y las viviendas de sus vecinos desaparecieron del mapa. Hoy no queda nada más de lo que fuera, anteriormente, su pueblo, sepultado ahora bajo el barro y la arena del Mussapa.

Uno de los desplazados producto de la intemperie es Rogerio Simao. Una noche a mediados de marzo, hacia las 21 horas, sus perros comenzaron a ladrar desaforadamente. Se detuvieron en la orilla del río Mussapa y miraron con terror hacia la oscuridad. Una hora más tarde, su casa, sus campos y el conjunto del vecindario no eran más que un recuerdo en la comarca de Máquina. Cinco semanas después, Simao afirma: "es increíble. El agua llegó tan rápido. No pudimos salvar más que nuestras vidas”.

Crónica de una jornada entre dos catástrofes Christian Zeier, Mozambique 07 de mayo de 2019 - 11:00 Mientras un equipo de la Ayuda Humanitaria Suiza se confrontaba con los efectos devastadores del Ciclón Idai, ya se acercaba la siguiente tormenta tropical en el norte del país. Reportaje desde Mozambique. La magnitud de la doble catástrofe se hace evidente un jueves de abril a la tarde. Gabriela Friedl, experta en temas del agua del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA), sentada en un vehículo todo terreno gris, habla con su teléfono celular, mientras sobre sus rodillas ubica su segundo móvil. Evalúa, con la oficina central de Berna y la Embajada en Maputo, si Suiza debe enviar al país otro equipo de intervención rápida. Sería el segundo en el espacio de cinco semanas. Exactamente 41 días después que el ciclón Idai provocara daños devastadores en el centro del país, un segundo ciclón se está acercando a la costa norte de Mozambique. En este momento, nos encontramos en una polvosa ruta de la provincia de Manica, cerca de Dombe, en la región centro occidental del país. Gabriela Friedl está a punto de regresar a Suiza. Su mandato concluye y está aquí, ahora, para evaluar el avance de los proyectos suizos. La responsable del equipo de intervención rápida toma notas, organiza, realiza estimaciones y elabora planes provisionales para otra operación. Poco después de las 13 horas, deja de lado los dos teléfonos y exclama: “Está decidido. Enviamos un segundo equipo a Mozambique”. Según las previsiones, el ciclón Kenneth tocará tierra y pasará a gran velocidad sobre la provincia de Cabo Delgado todo al norte. Idai ya costó la vida a más de mil personas en cuatro países de la región y causó daños por cerca de 2 000 millones de dólares. Es probable que este escenario se repita. Un desastre sucede al otro. Un pueblo desaparecido Algunas horas antes, Gabriela Friedl se protegía bajo la sombra de una lona de plástico en el pueblo de Muwawa. Analizaba proyectos de aprovisionamiento de agua en la región del Dombe en compañía de Olivier Magnin, de Solidar Suiza . En Muwawa, la cooperación suiza transformó una bomba manual en un pequeño sistema de alimentación del vital líquido, con un generador eléctrico, cisterna, y diversos puntos de captación de agua. El equipo original estaba concebido para dar respuesta a las necesidades de 300 personas, pero después del Idai, la población de esta zona ha crecido continuamente, llegando ahora a los 1300 habitantes. Uno de los desplazados producto de la intemperie es Rogerio Simao. Una noche a mediados de marzo, hacia las 21 horas, sus perros comenzaron a ladrar desaforadamente. Se detuvieron en la orilla del río Mussapa y miraron con terror hacia la oscuridad. Una hora más tarde, su casa, sus campos y el conjunto del vecindario no eran más que un recuerdo en la comarca de Máquina. Cinco semanas después, Simao afirma: "es increíble. El agua llegó tan rápido. No pudimos salvar más que nuestras vidas”. Rogerio Simao es una de las 150 000 víctimas que perdieron sus viviendas en el centro de Mozambique por el accionar devastador del ciclón Idai. Como en la mayoría de los casos, no fue la propia tormenta explosiva la que provocó lo daños principales, sino las lluvias diluvianas y las inundaciones posteriores. El ciclón destruyó en un primer momento la ciudad costera de Beira, y luego las corrientes desbordadas de agua descendieron de las montañas próximas hacia el mar e inundaron regiones enteras. La casa del campesino, los campos y las viviendas de sus vecinos desaparecieron del mapa. Hoy no queda nada más de lo que fuera, anteriormente, su pueblo, sepultado ahora bajo el barro y la arena del Mussapa. Los peligros posteriores a la tempestad Cuando las aguas comenzaron a crecer, el campesino y sus vecinos se refugiaron primero en la planicie elevada y luego bajo los árboles, hasta ser rescatados con la ayuda de barcos. Ahora, Rogerio Simao vive en una carpa de plástico en Muwawa, un pueblo en una región más elevada, donde los desplazados del distrito de Máquina intentarán rehacer su existencia. Sin embargo, los que pudieron preservar sus vidas de las inundaciones se confrontan hoy a numerosos problemas, entre los más desafiantes, la misma subsistencia, el acceso al agua y la higiene. “Tenemos que recomenzar de cero”, señala Rogerio Simao. “Esperamos rápidamente poder comenzar a plantar algo”. Había que asegurar, prioritariamente, el aprovisionamiento del agua potable de la población siniestrada, limpiar las fuentes y los pozos y reparar las bombas dañadas. Las vertientes inundadas aumentan el riesgo de un consumo contaminado y de que se propaguen enfermedades peligrosas (ver entrevista). En las primeras semanas después del ciclón, en las zonas costeras aumentó significativamente el número de casos de cólera. Esta evolución se ha evitado en la región del Dombe, en parte gracias al decidido aporte suizo. El fin de una intervención, el comienzo de la siguiente El CSA, además, capacitó a colaboradores locales de Solidar Suiza para asegurar la limpieza de otras fuentes suplementarias de agua, la reparación de los equipos de extracción y la construcción de nuevas bombas. João Colaço et Santos Frederico Vasco son los responsables del laboratorio móvil suizo. Cuando necesitan controlar una vertiente o manantial, toman una muestra y la analizan en el laboratorio. “Por suerte la capa freática, por así decir, no está contaminada”, señala João Colaço. «Significa que podemos limpiar la fuente y que la gente tiene de nuevo agua potable de buena calidad”. Hay que sanear 200 fuentes, reparar 15 bombas e instalar una quincena de sistemas de abastecimiento. La ONG Solidar Suiza ya estaba presente en la región antes del ciclón y esos desafíos pueden ser ahora integrados a sus proyectos de cooperación al desarrollo. Con esa transferencia de responsabilidades se da prácticamente por concluido el mandato del equipo suizo de intervención rápida. Sin embargo, no termina aquí el compromiso de Suiza con Mozambique. Un miembro del equipo de la CSA permanece en la región. Al mismo tiempo, una parte del material es transferida a Pempa, en el norte del país. Ya no es la responsabilidad de Gabriela Friedl, que regresa a Suiza. En el norte, sin embargo, el escenario calamitoso se repite. El próximo equipo de ayuda humanitaria está en camino…