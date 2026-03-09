CICR está dispuesto a «acompañar» la liberación de 5.000 soldados de RDC en manos del M23

Nairobi, 9 mar (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se mostró este lunes dispuesto a «acompañar» la liberación de soldados del Ejército de la República Democrática del Congo (RDC), un día después de que el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) revelase su decisión de entregar a 5.000 militares congoleños.

«En su calidad de intermediario neutral, el CICR está dispuesto a acompañar dicha operación con el acuerdo de todas las partes», afirmó en X el jefe del CICR en la RDC, François Moreillon.

Aunque la Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23, coalición liderada por el grupo rebelde) publicó el domingo un comunicado en el que aseguraba que se había efectuado la liberación, Moreillon se limitó a decir que «toma nota» de la decisión, al entender que los insurgentes desean proceder a la entrega de los soldados.

El portavoz de la AFC/M23, Lawrence Kanyuka, aseguró en la nota publicada en X que estos soldados serían «repatriados a Kinsasa» bajo la supervisión del CICR.

Los rebeldes, apoyados por Ruanda, señalaron que este gesto es una forma de reafirmar su «compromiso» de fomentar la confianza entre ambas partes y así «contribuir a la disminución de las tensiones»; y acusaron al Gobierno congoleño de «persistir en su obstinada postura» conflictiva mientras ellos intentan «desescalar» la situación.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE

