Cielo mayormente soleado este miércoles en el territorio dominicano

Santo Domingo, 10 sep (EFE).- El cielo permanecerá mayormente soleado este miércoles en la República Dominicana, mientras se esperan algunos chubascos matutinos en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, entre otras provincias cercanas.

Para la tarde, estas precipitaciones estarán acompañas de tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, en Monte Plata, La Vega, Duarte, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez, producto del arrastre del viento y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfica), de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, en el resto del país predominará un cielo soleado y de aspecto gris, debido a ligeras partículas de polvo de Sahara.EFE

