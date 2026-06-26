Cielos soleados este viernes en República Dominicana debido a un sistema anticiclónico

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Santo Domingo, 26 jun (EFE).- Este viernes predominarán cielos soleados en el territorio dominicano, aunque de aspecto grisáceo, debido a ligeras concentraciones de polvo provenientes del desierto del Sáhara y la incidencia de un sistema anticiclónico.

Solamente se prevén algunos chubascos aislados en Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña.

Las temperaturas serán bastante calurosas a causa del verano y la presencia de polvo del desierto del Sáhara, por lo que se recomienda tomar suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las provincias de Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona podrían alcanzar hasta 36 grados Celsius de temperatura máxima, mientras, se esperan mínimas de hasta 12 grados en Constanza y de hasta 19 grados en Azua y San Juan.

Para mañana sábado y este domingo se prevén aguaceros debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical. EFE

pma