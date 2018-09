Derechos de autor

Suiza lidera el acceso abierto global 08 de agosto de 2018 - 17:06 En Suiza, el 39% de las publicaciones dedicadas a la investigación científica son de libre acceso, tanto las que reciben financiación pública como privada. El país alpino encabeza así la clasificación que comprende a los países de la Unión Europea, a los miembros del G-8, así como a los principales socios de Suiza. De acuerdo con un reciente informe de la Comisión Europea, Croacia y Estonia ocupan el segundo y tercer puestos, respectivamente, superando la media global de 30%. Para llegar a estas conclusiones, el estudio de la CE analizó publicaciones recopiladas a través de la base de datos Scopus entre los años 2009 y 2016. En este trabajo fueron incluidas más de 220 000 publicaciones científicas suizas de todo tipo de disciplinas académicas. Según un comunicado publicado por el Fondo Nacional Suiza para la Investigación Científica (FNS) del pasado 31 de julio, aproximadamente el 50% de las publicaciones de 2011 a 2017 financiadas por el FNS son de libre acceso. Y el Fondo Nacional se ha fijado como objetivo alcanzar el 100% para el año 2020, respondiendo con ello a la Llamada a la Acción sobre Ciencia Abierta de Ámsterdam. ¿Qué es el acceso abierto? El acceso abierto a la investigación científica es la posibilidad de acceder gratuitamente a publicaciones de investigación. Existe un amplio consenso internacional sobre las bondades de permitir el acceso y utilización de datos, códigos y conclusiones de los trabajos de investigación, ya que esto fortalece la productividad de las ciencias, reduce los riesgos de conductas poco éticas en la comunidad científica y facilita la generación de nuevos hallazgos. Suiza ha sido una activa promotora del acceso abierto desde que firmó la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y las Humanidades en 2006. Las vías verde y dorada El estudio de la Comisión Europea distingue dos rutas para el acceso abierto. La primera de ellas es la verde: los autores depositan la versión final de sus artículos (revisados previamente por algunos de sus pares en un repositorio abierto) y hay un editor comercial a cargo de su comercialización. El lector de la investigación tendrá acceso al archivo tras la realización de un pago inicial (suscripciones periódicas o pago específico por descarga). La dorada, conocida también como modelo de publicación autor-paga, permite directamente el acceso abierto inmediato a las investigaciones. Son los autores quienes absorben los costos de publicación (de su bolsillo, o financiados por organismos de investigación). Inicialmente, la ruta verde fue la principal tendencia global, pero ha retrocedido entre 2009 y 2016 para dar paso a la ruta dorada, cuyo crecimiento se ha triplicado en ese lapso. En Suiza, la mayoría de las publicaciones (alrededor del 29%) son accesibles a través de la ruta verde y menos del 11% optan por la dorada. Según el estudio Monitor de la Ciencia Abierta, la transición hacia el acceso abierto ha sido, en general, un proceso lento en el mundo por una suma de factores: Entre ellos destacan los requisitos que imponen algunos donantes a los trabajos de investigación, las políticas de las publicaciones a cargo de difundirlos, la actitud de los investigadores y los costos que supone la realización de investigaciones y su posterior publicación. De acuerdo con el documento, pese a ello, las publicaciones de acceso abierto han crecido alrededor del 10% en los últimos siete años. Los autores de este estudio confían en que podrán incluir nuevas tendencias e indicadores en sus monitoreos futuros de acceso abierto en la medida en la que la ciencia evolucione en este ámbito de difusión.