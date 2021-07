El chocolate de laboratorio supera la prueba del sabor

El chocolate del futuro podría estar elaborado en un biorreactor. Un equipo de investigadores de Suiza ha desarrollado por primera vez chocolate en un laboratorio. ¿Supondrá esta innovación el fin del cultivo convencional del cacao?

Un laboratorio repleto de todo tipo de aparatos. Una gran masa marrón meciéndose en una gran "bolsa de plástico" llena a rebosar. Al lado se halla un recipiente de vidrio en el que también se balancea esa pasta de color marrón. Los aparatos no son precisamente silenciosos.

En medio de todo eso se encuentra Regine Eibl, investigadora de la Universidad de Ciencias Aplicadas de ZúrichEnlace externo (ZHAW) en Wädenswil, a orillas del lago de Zúrich. La profesora es también la jefa del departamento de Tecnología de Cultivos Celulares.

"En realidad, en el laboratorio reproducimos cosas que se dan en la naturaleza", explica Eibl. Su equipo ha conseguido recientemente producir el primer chocolate elaborado en un laboratorioEnlace externo. Para ser más precisos, dos grupos de especialistas en biotecnología y tecnología de los alimentos pertenecientes a diferentes institutos de la ZHAW se asociaron para llevarlo a cabo.

En un principio su equipo, que desarrolla principalmente células para el sector farmacéutico, no tenía intención de involucrarse en la producción del chocolate, y asegura que "la idea fue de nuestro compañero Tilo Hühn. Me preguntó si podíamos intentar crear cultivos de células vegetales a partir de granos de cacao. Concretamente, queríamos investigar si esos cultivos celulares producirían polifenoles, que son esenciales para la percepción y el efecto del chocolate".

Productos sustitutivos y alimentos de laboratorio

¿De dónde vienen los alimentos que consumo? ¿Ponen en peligro mi salud? ¿Cómo se han producido? Cada vez son más las personas en el mundo que se hacen este tipo de preguntas.

Esta es una de las razones por las que los productos sustitutivos de alimentos son cada vez más populares entre la población. Por ejemplo, una autoridad reguladora ha aprobado por primera vez la venta de carne de laboratorio, aunque solo en Singapur.

Un estudio publicado en Applied Sciences en 2020 resume los resultados de 26 encuestas sobre carne in vitro (carne de cultivo) realizadas en diferentes países.

Los datos del estudio sugieren que existe en muchos países del mundo un gran mercado potencial para los productos cárnicos cultivados. En general, la carne cultivada se considera más aceptable que otras tecnologías alimentarias, como los organismos modificados genéticamente, y más atractiva que otras fuentes de proteínas alternativas, como los insectos.

Sin embargo, no se considera tan atractiva como los productos elaborados a partir de proteínas vegetales. No obstante, hay pruebas de que puede atraer a los amantes de la carne, a quienes no les gustan otros productos sustitutivos.

