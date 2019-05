Los científicos advirtieron en contra de hacer suposiciones sobre la fertilidad basadas en un solo espermograma. Los resultados sugieren que la calidad del esperma de los hombres jóvenes en Suiza no es óptima y puede comprometer su fertilidad.

“Crítica” situación de esperma de jóvenes suizos 22 de mayo de 2019 - 10:05 La primera prueba a nivel nacional de hombres jóvenes suizos ha encontrado que más del 60% tienen espermatozoides cuya concentración, movilidad o morfología está por debajo del promedio. Investigadores de la Universidad de Ginebra examinaron a más de 2 500 reclutas del ejército de entre 18 y 22 años. Con una media de 47 millones de espermatozoides por mililitro, los suizos se encuentran al final del pelotón junto con Dinamarca, Noruega y Alemania. La media europea oscila entre 41 y 67 millones por mililitro. “Es importante saber que, por debajo de 40 millones de espermatozoides por ml, el tiempo necesario para concebir un bebé aumenta significativamente”, explicó Serge Nef, uno de los coautores del estudio. En comparación con los puntos de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecidos en 2010, el 17% de las personas sometidas a la prueba tienen una concentración de espermatozoides inferior a 15 millones por mililitro. Un hombre con un recuento semejante puede considerarse subfértil y es probable que tenga problemas para concebir un hijo. La infertilidad se define como la incapacidad de concebir después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Sin embargo, no solamente el recuento de espermatozoides causa preocupación. También se encontró que la movilidad de los espermatozoides es baja: una cuarta parte de las personas estudiadas tiene una movilidad de espermatozoides inferior al 40%. Además, el 40% tiene menos del 4% de espermatozoides morfológicamente normales. En total, el 60% de las personas sometidas a la prueba tienen al menos uno de estos tres parámetros (concentración, movilidad y morfología) por debajo de los estándares de la OMS. Aproximadamente el 5% tiene un problema en los tres frentes. Se observó una correlación entre el hecho de que las madres de los jóvenes sometidos a prueba fumaran durante el embarazo con la mala calidad del esperma de sus hijos. Entre los hombres subfértiles, el 18% tiene madres que fumaban, en comparación con el 11% entre los que tienen espermatozoides relativamente sanos. Sin embargo, la correlación no significa causalidad. Los científicos advirtieron en contra de hacer suposiciones sobre la fertilidad basadas en un solo espermograma. Los resultados sugieren que la calidad del esperma de los hombres jóvenes en Suiza no es óptima y puede comprometer su fertilidad.