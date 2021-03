Suiza aprueba la vacuna de Johnson & Johnson

Suiza aprueba la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. Keystone

El órgano regulador sanitario Swissmedic ha dado luz verde al uso de la vacuna de un solo uso producida por Johnson & Johnson (J&J). Sin embargo, la vacuna no está disponible y Suiza aún no ha hecho ningún pedido.

Este contenido fue publicado el 23 marzo 2021 - 10:24

Keystone-SDA/Reuters/sb

Otro idioma: 1 English (en) Johnson & Johnson Covid vaccine approved for use in Switzerland

"Swissmedic ha autorizado temporalmente la vacuna 'Covid-19 Janssen' desarrollada por la corporación farmacéutica Johnson & Johnson para personas mayores de 18 años", dijo Swissmedic en un comunicado el lunes.

Hasta la fecha, Suiza no ha pedido la vacuna de un solo uso de J&J, que fue aprobada en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Si bien las entregas han comenzado en Estados Unidos, Europa no recibirá la vacuna hasta el segundo trimestre de 2021. La Oficina Federal de Salud Pública de Suiza no espera que esté disponible hasta el otoño.

Swissmedic dijo que los datos del estudio presentado mostraron una eficacia media del 66,9% en los grupos de edad investigados.

"Las formas graves y críticas de Covid-19 pueden prevenirse con esta vacuna (en casi el 85% de los casos)", dijo Swissmedic. "También se demostró un efecto positivo contra las mutaciones dominantes en Brasil y Sudáfrica (variantes del SARS-CoV-2)".

Mostrar más Mostrar más Sacar el máximo provecho de la agricultura inteligente La agricultura enfrenta desafíos inmensos. Utilizada de una forma sostenible, la innovación tecnológica se perfila como una solución.

La ventaja de la vacuna de Johnson & Johnson es que sólo debe administrarse en una única dosis. También es relativamente fácil de almacenar y transportar. La vacuna puede almacenarse congelada entre -25 °C y -15 °C y puede transportarse ultracongelada o tras su descongelación a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C. Una vez sacada del congelador, la vacuna sin abrir puede conservarse en el frigorífico hasta tres meses.

"Se basa en un adenovirus humano (virus del frío) que contiene el modelo de las proteínas de la espiga del coronavirus SARS-CoV-2, que a su vez constituye la base para desencadenar la respuesta inmunitaria deseada contra el virus en las células inmunitarias humanas", dijo Swissmedic.

Sin embargo, Suiza decidió no pedir la vacuna de J&J en el marco de su primera ronda de compras de vacunas, alegando que probablemente no recibiría la vacuna en medio de la escasez de suministros hasta el otoño de 2021.

Para una población de 8,6 millones de personas, el gobierno suizo ha pedido casi 36 millones de dosis de vacunas a cinco empresas: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Curevac y Novavax. Hasta ahora, Swissmedic ha dado luz verde a tres vacunas: la de Pfizer/BioNTech, la de Moderna y, ahora la de J%J. La solicitud de AstraZeneca sigue siendo objeto de examen.

La vacunación comenzó a finales de diciembre en el país alpino. Suiza se ha fijado un ambicioso objetivo: inocular voluntariamente a seis millones de personas (el 70% de la población) de aquí al verano con hasta 70 000 vacunas al día. Aunque los cantones han creado la infraestructura necesaria para vacunar a la población, las autoridades admiten que los avances han sido "insuficientes", en gran parte debido a los cuellos de botella en la producción.

Una encuesta realizada en enero por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR reveló que el 41% de los encuestados se declaró dispuesto a vacunarse inmediatamente.

Mostrar más Mostrar más Los datos de AstraZeneca son insuficientes para aprobación en Suiza Este contenido fue publicado el 18 mar. 2021 Swissmedic no ha dado su luz verde a la vacuna COVID-19 de AstraZeneca porque no ha recibido datos suficientemente sólidos.

Mostrar más Mostrar más Cada vez más personas en Suiza ven la vacuna como solución a la pandemia Este contenido fue publicado el 15 ene. 2021 La vacuna, vista como la luz al final de túnel.