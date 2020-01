La Organización Mundial de la Salud (ONS) indicó la semana pasada que la epidemia del coronavirus que afecta a China no es una emergencia global, pero sí una crisis local.

Mientras se esperan los análisis realizados sobre estos casos sospechosos dados a conocer este domingo 26 de enero, cabe decir que en Suiza no existen hasta ahora casos confirmados de infección del coronavirus.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Coronavirus: dos casos sospechosos en Zúrich 27 de enero de 2020 - 10:49 Dos personas que retornaron de China a Suiza fueron puestas en cuarentena en un hospital de Zúrich. Mientras se esperan los análisis realizados sobre estos casos sospechosos dados a conocer este domingo 26 de enero, cabe decir que en Suiza no existen hasta ahora casos confirmados de infección del coronavirus. Las pruebas de estos dos pasajeros provenientes de China han sido enviadas al Centro nacional de Referencia para las Infecciones Virales Emergentes del Hospital Universitario de Ginebra (Crive, en sus siglas en francés). Los médicos y laboratorios actualmente deben anunciar a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) en menos de dos horas si saben de un caso de coronavirus. Patrick Mathys, jefe de la sección Prevención de Crisis de la OFSP, estima que actualmente el riesgo de infección en Suiza es bajo. En la vecina Francia se han confirmado tres casos de contaminación el viernes pasado. Son los primeros casos conocidos en Europa. La Organización Mundial de la Salud (ONS) indicó la semana pasada que la epidemia del coronavirus que afecta a China no es una emergencia global, pero sí una crisis local.