Científicos alertan contra el peligro de los sabores y el diseño técnico de los vapeadores

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Redacción Ciencia, 1 jun (EFE).- La composición química de los sabores y el diseño técnico de los vapeadores influyen más en la genética que la propia frecuencia de consumo y pueden derivar en enfermedades muy graves como el cáncer, según ha concluido un equipo de investigadores de la escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California.

Los científicos han corroborado que los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos y los riesgos para la salud no están aún claros y las enfermedades crónicas tardarán décadas en manifestarse, pero han alertado de que los cambios en la expresión de los genes relacionados con enfermedades proporcionan indicios tempranos sobre los daños del vapeo y han aportado evidencias de que, igual que fumar, está vinculado a cambios en la expresión genética implicados en el desarrollo del cáncer y enfermedades cardíacas y pulmonares.

Y a la vista de que las consecuencias celulares ya son visibles y de los peligros potenciales a largo plazo, los investigadores han expresado su esperanza de que sus datos ayuden a los organismos reguladores a establecer normas más estrictas sobre los componentes tóxicos en los cigarrillos electrónicos. Hoy han publicado los resultados de su trabajo en la revista Frontiers in Oncology.

Las personas que vapean con regularidad muestran una actividad alterada en 3.124 genes del genoma en comparación con quienes no fuman ni vapean, y aunque algunos de estos cambios (el 28,8 por ciento) se relacionan con la frecuencia o la cantidad de vapeo, una proporción mucho mayor (el 66,6 por ciento) está vinculada al tipo de sabores y a los dispositivos que se utilizan.

Dos tercios de los cambios en la actividad génica podían explicarse por el sabor del vapeador y el tipo de dispositivo, lo que sugiere -mantienen los investigadores- que la composición química de los productos de vapeo y el diseño y la configuración de los dispositivos desempeñan un papel fundamental en sus efectos biológicos.

Entre los vapeadores, aquellos que usaban sabores frutales o múltiples sabores, así como los dispositivos recargables avanzados, mostraron más cambios en la expresión génica en comparación con otros grupos.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 35 usuarios de cigarrillos electrónicos, 24 fumadores y 24 personas que no los usaban, tanto hombres como mujeres; todos los participantes eran adultos jóvenes sanos y los investigadores utilizaron métodos estadísticos para tener en cuenta las diferencias de edad y sexo al analizar los datos de expresión genética.

Los investigadores también realizaron un sofisticado análisis bioinformático para identificar los procesos moleculares, las vías biológicas y las enfermedades vinculadas a los cambios en la expresión génica que observaron, y han concluido que entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, el cáncer se asoció con el mayor número de cambios en la expresión génica, seguido de los trastornos endocrinos, las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades neurológicas.

Los científicos han incidido en que sus hallazgos revisten especial relevancia ahora que la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) está ultimando las directrices sobre los cigarrillos electrónicos con sabores, y han subrayado el interés de que evalúen los productos con más detalle y presten más atención a los sabores y las características del dispositivo.

El trabajo concluye que algunos dispositivos más recientes, entre ellos algunos de los más avanzados (conocidos como ‘mods’) pueden ofrecer niveles de nicotina más altos que los vaporizadores de generaciones anteriores, y que muchos también contienen aditivos potencialmente tóxicos diseñados para que la experiencia de vapeo sea más suave y atractiva. EFE

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