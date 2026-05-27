Científicos confirman una recuperación histórica del pinzón de manglar de Galápagos

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Quito, 27 may (EFE).- El pinzón de manglar (Camarhynchus heliobates), ave endémica de Galápagos y una de las 17 especies de pinzones registradas en el archipiélago ecuatoriano, ha alcanzado en 2026 la temporada reproductiva más exitosa desde que inició su vigilancia en 2011, informa este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) del MAE, en coordinación con la Fundación Charles Darwin (FCD), ha documentado 25 polluelos y 20 parejas reproductivas activas.

Según la FCD, ese resultado representa un incremento de más del 80 % en comparación con 2025, cuando se registraron 11 parejas reproductivas.

Los datos se han obtenido tras actividades desarrolladas entre febrero y abril pasados en Playa Tortuga Negra y Caleta Black, al noroeste de la isla Isabela, los únicos remanentes de manglar donde actualmente sobrevive esta especie, catalogada En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Investigación

Durante siete semanas, científicos y guardaparques han ubicado los nidos en las ramas altas de mangle negro y blanco, realizado anillamiento de aves, instalado grabadoras acústicas y control de especies invasoras, entre ellas: ratas, gatos ferales y la mosca introducida (Philornis downsi), cuyas larvas afectan el desarrollo de los polluelos.

Además, entre las estrategias implementadas figura la técnica de «autofumigación», que consiste en proporcionar en los nidos de las aves fibras y algodón tratados con permetrina, un insecticida seguro para las aves, reduciendo la presencia de larvas como la «mosca vampiro aviar».

Por otra parte, los especialistas han identificado que las condiciones climáticas registradas en los últimos tres años, asociadas al fenómeno de La Niña, habrían favorecido el incremento de la anidación efectiva y el éxito reproductivo del ave.

«Alcanzar la temporada reproductiva más alta registrada para el pinzón de manglar demuestra que la conservación requiere presencia permanente en territorio, investigación científica y manejo técnico sostenido», ha dicho el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.

María Igual Beltrán, investigadora principal del Proyecto Pinzón de Manglar de la FCD, ha incidido en que por primera vez en muchos años, se observa un éxito reproductivo sostenido «a una escala que nos brinda una esperanza más realista para el futuro del Pinzón de Manglar».

«Estos resultados no significan que la especie esté fuera de peligro, pero sí representan uno de los avances más alentadores en décadas de trabajo de conservación para esta especie en Galápagos», ha señalado Rakan Zahawi, director ejecutivo de la FCD.

A pesar de estos resultados históricos, los científicos advierten que el Pinzón de Manglar sigue siendo una de las aves más amenazadas del mundo y continúa enfrentando graves amenazas derivadas de especies invasoras, eventos climáticos extremos y la limitada disponibilidad de hábitat adecuado de manglar.

La DPNG mantiene desde hace más de 15 años acciones permanentes de conservación del pinzón de manglar, una de las aves consideradas más raras del mundo.

El archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, es desde 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad, declarado por la Unesco.

Por su alta biodiversidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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