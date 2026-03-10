Científicos franceses desarrollan un método para cuantificar mejor las manadas de lobos

2 minutos

París, 10 mar (EFE).- Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS) informó este martes de que ha desarrollado un método con el que estimar las manadas de lobos con una horquilla aproximada, lo cual permite dimensionarlas con mayor precisión y, en el caso de Francia, amplía su número potencial a los 1.125 especímenes.

El estudio ofrece una herramienta «como la empleada en previsiones meteorológicas» para cuantificar lobos mediante modelos estadísticos, explicó en un comunicado el CNRS, que ha publicado su trabajo en la revista científica Biological Conservation.

El método empleado, al que el estudio se refiere como «de captura-recaptura», recoge restos biológicos dejados por estos animales -como excrementos, pelaje u orina- y realiza un perfil genético al que integra una «dimensión espacial» capaz de localizar a los lobos geográficamente.

Esta técnica, que ha podido implementarse en colaboración con la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB) y el laboratorio francés Antagène, supone una actualización de las técnicas de «observación indirecta de estos animales».

El resultado del estudio, que se efectuó en territorio francés durante el invierno de 2023 a 2024, es una horquilla de entre 920 y 1.125 lobos detectados; una cifra algo más elevada que en las estimaciones de años anteriores, fijada en 1.096 (2022), 1.003 (2023) y 1.013 (2024).

En comparación, las estimaciones de lobos en España apuntaron a un total de 333 manadas en 2025, lo cual se cuantifica entre 1.300 y 1.500 ejemplares, que podría afinarse en próximos años de implementarse la innovadora técnica. EFE

