Científicos piden a Lula que cumpla con su promesa de un plan de salida de la energía fósil

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Organizaciones científicas de Brasil pidieron al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que presente «con urgencia» un plan para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que el presidente de izquierda de Brasil se había comprometido a dar a conocer en febrero.

El 8 de diciembre, poco después de haber sido anfitrión de la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém, Lula dio 60 días a su gobierno para presentar esa «hoja de ruta» para la transición energética.

En una carta enviada al mandatario y varios ministros de su gobierno, y publicada en línea el miércoles, la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) reiteraron «la urgencia de cumplir esa decisión presidencial».

Estas organizaciones advirtieron que Brasil es «particularmente vulnerable» al calentamiento global, que se debe en gran parte a los combustibles fósiles, responsables de emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2024, Brasil se vio afectado por una sequía histórica y al mismo tiempo por terribles inundaciones que devastaron algunas zonas del sur del país.

En febrero pasado, lluvias torrenciales causaron más de 70 muertos en el estado de Minas Gerais, en el sureste.

La ABC y la SBPC consideraron además que la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles es «una cuestión de soberanía energética y de seguridad económica nacional» ante el «contexto geopolítico actual», marcado por el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

A comienzos de abril, la red brasileña de ONG Observatorio del Clima también criticó el «retraso inadmisible» en la presentación del plan de transición energética.

Para los activistas la demora «deja en evidencia» las paradojas «de un país que busca liderar el debate internacional sobre el tema proponiendo una hoja de ruta mundial, cuando no hace lo necesario en casa para dar el ejemplo».

La COP30 en Brasil acabó con un acuerdo de mínimos y sin mención explícita a los combustibles fósiles, ante la oposición de países productores como Arabia Saudita o Rusia.

Los días 28 y 29 de abril, Colombia acogerá en la ciudad de Santa Marta una conferencia internacional en la que se debe lanzar una coalición de países decididos a abandonar los combustibles fósiles.

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