Científicos venezolanos apuestan por un ratón para proteger palma en riesgo de extinción

Caracas, 13 nov (EFE).- Especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) apuestan por un roedor conocido como «ratón mochilero» para proteger la palma Ceroxylon -usada durante las festividades de Semana Santa-, ya que transporta las semillas de esta planta en riesgo de extinción a otros lugares en el país donde pueden germinar, informa este jueves la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

«Por medio del uso de cámaras trampas vimos que el ratón transporta las semillas y muchas de ellas logran germinar y producir nuevos individuos en la población», ha dicho Pablo Pau, biólogo del Centro de Ecología del IVIC, en un vídeo compartido por Jiménez.

Pau explica que la palma Ceroxylon está «sometida a una explotación por parte de palmeros que pertenecen a las iglesias del país», pues esta planta se usa en Semana Santa como símbolo religioso.

Por tanto, él y otros científicos buscan estudiar los patrones de distribución de la especie y el posible impacto de la extracción de sus hojas, con el fin de proponer planes de manejo que permitan mantener la actividad durante la Semana Mayor, pero que también garanticen su conservación, especialmente en los parques nacionales del país.

Asimismo, Pau ha señalado que, durante las investigaciones, se ha descubierto una especie de coleóptero, nueva en Venezuela, que «es especialista en consumir» las semillas de la palma Ceroxylon.EFE

