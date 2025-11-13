Científicos venezolanos apuestan por un ratón para proteger palma en riesgo de extinción

2 minutos

(Corrige apellido del biólogo. Bien: Lau)

Caracas, 13 nov (EFE).- Especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) apuestan por un roedor conocido como «ratón mochilero» para proteger la palma Ceroxylon -usada durante las festividades católicas de Semana Santa-, ya que transporta las semillas de esta planta en riesgo de extinción a otros lugares en el país donde pueden germinar, informó este jueves la ministra venezolana de Ciencia, Gabriela Jiménez.

«Por medio del uso de cámaras trampas vimos que el ratón transporta las semillas y muchas de ellas logran germinar y producir nuevos individuos en la población», dijo Pablo Lau, biólogo del Centro de Ecología del IVIC, en un vídeo compartido por Jiménez.

Lau explica que la palma Ceroxylon está «sometida a una explotación por parte de palmeros que pertenecen a las iglesias del país», pues esta planta se usa en Semana Santa como símbolo religioso.

Por esta razón, él y otros científicos buscan estudiar los patrones de distribución de la especie y el posible impacto de la extracción de sus hojas, con el fin de proponer planes de manejo que permitan mantener la actividad durante la Semana Mayor de los católicos, pero que también garanticen su conservación, especialmente en los parques nacionales del país.

Así mismo, Lau señaló que, durante las investigaciones, se descubrió una especie de coleóptero, nueva en Venezuela, que «es especialista en consumir» las semillas de la palma Ceroxylon.

Proyectos similares se desarrollan en Venezuela, como la protección y el control de la extracción de musgo en la temporada decembrina, cuando esta planta se usa en la representación del nacimiento del Niño Jesús y en otros adornos con motivo de la Navidad.

El Gobierno de Venezuela informó que desplegó en el país un total de 3.040 funcionarios como parte de una campaña que inició el pasado 1 de noviembre y se mantendrá hasta fin de año, con el objetivo de mitigar la extracción de musgo, líquenes y también helechos arborescentes.

Según el Ministerio de Ecosocialismo, con esta campaña se «espera controlar la extracción del musgo, su comercialización, transporte, aprovechamiento y cualquier otro tipo de intervención, así como el de las especies líquenes, helechos arborescentes y bromelias». EFE

rbc/lb/jrg

(Video)