Científicos y líderes mundiales reunidos en Manchester para evaluar la biodiversidad

3 minutos

Londres, 3 feb (EFE).- Científicos y líderes mundiales empezaron este martes en la ciudad inglesa de Manchester una reunión para consensuar un informe sobre la biodiversidad y los negocios, en el marco de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas (IPBES).

Esa plataforma es un organismo internacional independiente, fundado en 2012 y vinculado a la ONU, cuyo objetivo es evaluar el estado del planeta, sus ecosistemas y conectar la ciencia con las políticas públicas para proteger la naturaleza.

En esta cita están reunidos delegados que representan a los más de 150 gobiernos miembros de la IPBES, así como observadores, pueblos indígenas y comunidades locales, partes interesadas y muchos de los principales científicos y expertos en biodiversidad.

Se espera que uno de los resultados más importantes de la reunión sea la aprobación, la próxima semana, de un informe sobre Negocios y Biodiversidad de la IPBES, una evaluación científica trienal, en la que participan 80 autores expertos de todas las regiones del mundo.

La sesión plenaria dio comienzo hoy con una participación de artistas locales de Manchester, y después pronunció un discurso la ministra británica de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Emma Reynolds, así como el presidente de la IPBES, David Obura, y el secretario ejecutivo de IPBES, Luthando Dziba.

Raynols dijo que el rey Carlos III espera que en esta cita se puedan definir acciones concretas para los próximos años, incluyendo el aprovechamiento de la financiación de los sectores público y privado.

«En todo el mundo los países están restaurando humedales y bosques. Las comunidades están revitalizando paisajes degradados. Las empresas están descubriendo que invertir en la naturaleza genera beneficios reales. La tendencia hacia la naturaleza está empezando a cambiar. Pero no podemos permitirnos bajar el ritmo», añadió Raynolds.

«El plazo para detener la pérdida de biodiversidad para 2030 se está acortando. Necesitamos aprovechar ese impulso, y debemos hacerlo ahora. Por eso, plataformas como la IPBES son más importantes que nunca. En un momento en que algunos se están distanciando de la cooperación internacional, el resto debemos avanzar. Juntos demostraremos que proteger y restaurar la naturaleza no es solo una necesidad ambiental, sino esencial para nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro», puntualizó.

Por su parte, Obura subrayó que la ciudad de Manchester ha estado a la vanguardia de transformaciones industriales y comerciales.

Esto cobra especial importancia, indicó, días después de que el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial volviera a destacar la pérdida de biodiversidad como el segundo riesgo más urgente a largo plazo para las empresas a nivel mundial.

En ese sentido, Dziba resaltó en el plenario que la IPBES está camino de proporcionar conocimiento e inspiración cruciales para apoyar la implementación de los objetivos y metas actuales. EFE

vg/fjo/cc