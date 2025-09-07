The Swiss voice in the world since 1935

Cientos de bailarines y músicos exhiben el origen boliviano de la danza de la morenada

Este contenido fue publicado en
3 minutos

La Paz, 6 sep (EFE).- Cientos de danzarines y músicos exhibieron sus mejores galas este sábado en un desfile que reivindicó el origen boliviano de la danza de la morenada y que es parte esencial de expresiones en Bolivia declaradas Patrimonio de la Humanidad como la fiesta del Gran Poder en La Paz y el Carnaval de Oruro, entre otras.

El desfile principal se efectuó en La Paz y aglutinó a más de una veintena de fraternidades, articuladas por la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y que recorrió las avenidas 16 de Julio, Camacho y Simón Bolívar, del centro de la ciudad.

«Estamos participando en el ‘Día Nacional de la Morenada’, fortaleciendo nuestra identidad y fortaleciendo nuestra cultura diciéndole al mundo que la morenada es de Bolivia», dijo a EFE el concejal de La Paz, Javier Escalier.

Escalier también destacó la importancia de que se diseñen «instrumentos» en defensa de las expresiones culturales, por lo que aseguró que en esta jornada hay una reivindicación.

Una de las figuras de esta danza es la chola paceña, la mujer aimara con la larga cabellera recogida en dos trenzas, que destaca por lucir su tradicional sombrero bombín de tonos oscuros, además de pollera, blusa y manta con tonos encendidos y joyas valiosas.

Los hombres, llamados ‘morenos’, utilizan trajes bordados con lentejuelas y perlas, además de máscaras coronadas con plumas largas que se mueven de un lado a otro al ritmo del paso lento y acompasado de esta danza, evocando la situación de los esclavos africanos que llegaron a territorio boliviano durante la colonia.

La entrada folclórica se organiza por distintos bloques de bailarines organizados en fraternidades, cada una acompañada por una banda de músicos que tocan platillos, bombos, trompetas, trombones y otros instrumentos de viento, mientras algunos de ellos también hacen algunas coreografías.

En la danza destaca la figura de la ‘china morena’ como representación de la belleza femenina. Estas bailarinas sobresalen por el uso de faldas cortas, botas hasta la rodilla y tacones altos.

La actividad se enmarca en la Semana de la Morenada establecida por la Alcaldía paceña, que en la víspera también promovió otro desfile folclórico en La Paz, pero de adultos, también en el centro de la ciudad.

La Secretaría Municipal de Culturas de La Paz tiene previsto en los siguientes días inaugurar una muestra museográfica con matracas y trajes antiguos que muestran la evolución de la morenada, además de un conversatorio con la asistencia de expertos de otras regiones del país con la intención de elaborar un documento o memoria.

También en las calles de la ciudad se organizarán retretas musicales y presentaciones al aire libre para reforzar la importancia de esta danza en la cultura boliviana.

Bolivia emitió en 2014 una ley que declara el 7 de septiembre el ‘Día Nacional de la Danza La Morenada’, en reconocimiento al compositor e investigador José ‘El Jach’a’ Flores, autor de las morenadas bolivianas más célebres. EFE

grb/eav

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR