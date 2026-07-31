Cientos de colonos y Ejército vuelven a Nablus, y un palestino recibe disparo en abdomen

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(Actualiza con el uso de gas lacrimógeno por soldados israelíes)

Jerusalén, 31 jul (EFE).- Entre 200 y 300 colonos israelíes, protegidos por soldados que lanzaron botes de gas lacrimógeno, realizaron este viernes una nueva incursión en aldeas palestinas a las afueras de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, e hirieron de bala a un palestino.

Los cientos de colonos emularon el recorrido que solía realizar el líder colono y militar Benayahu Melet, hasta que el pasado viernes murió en esa zona tras ser disparado por un palestino que le quitó el arma.

«Se trata de una ruta que el grupo ya ha realizado muchas veces en el pasado, pero a la excursión de esta semana se añadió un mensaje contundente adicional: los judíos caminarán en cualquier lugar a pesar de los intentos del enemigo de empujarnos de vuelta a las cercas de los asentamientos», dijo en X durante esta incursión el líder colono Elisha Yered, sancionado por la Unión Europea y diferentes países.

«Si, según la afirmación del Ejército (israelí), la excursión en áreas abiertas (de Cisjordania) es ‘peligrosa’, hay que asegurarse de inmediato de que el peligro sea tratado y la mano del enemigo sea cortada, para que el pueblo de Israel pueda caminar como un hijo libre en su tierra», añadió en un tono beligerante.

Durante el paso del grupo por la aldea de Junaid, oeste de Nablus, un palestino fue disparado en el abdomen y trasladado al hospital, según un comunicado de la Media Luna Roja. Una fuente local le dijo a EFE que el disparo provino del Ejército, que poco después lo confirmó en un comunicado.

Además, unas diez personas, entre ellas niños, sufrieron inhalación de gas lacrimógeno, según la Media Luna, lanzado por los soldados israelíes contra los palestinos, además de granadas aturdidoras y disparos.

Los colonos, en una especie de gira bajo escolta militar, llegaron también a las aldeas de Sarra -donde el pasado viernes colonos quemaron propiedades y coches- y también a Tell, donde tuvo lugar el enfrentamiento en el que murieron Melet y otro soldado israelí, además de cuatro palestinos.

Estas aldeas están ubicadas en las zonas A y B de Cisjordania ocupada, prohibidas para los israelíes, pero a las que acceden los grupos de colonos que creen que Israel debe ocupar y expandirse por todo el territorio palestino y no solo en el área C (donde están casi todos los asentamientos, una zona más agrícola y ya casi vaciada de palestinos).

Tras el incidente en Tell, el Ejército israelí, y el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciaron una amplia operación militar en el norte de Cisjordania, mientras que los colonos planearon marchas conmemorativas por la zona.

Netanyahu también pidió la construcción de nuevos asentamientos en la zona -ilegales según el derecho internacional- y la legalización de los ya existentes, pero aún no regularizados según la ley israelí. EFE

pms/pcc

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