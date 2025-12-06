Cientos de cubanos expresan su respaldo a Venezuela en medio de las tensiones con EE.UU.

La Habana, 6 dic (EFE). – Cientos de personas se congregaron este sábado en La Habana en apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas al país suramericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, encabezó el acto político-cultural realizado frente al estatal Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) en el céntrico barrio habanero del Vedado.

Los presentes, simpatizantes del Gobierno cubano, enarbolaron banderas cubanas y venezolanas, imágenes de los fallecidos expresidentes Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), y gritaron consignas a favor del país suramericano.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela. EFE

