Cientos de entusiastas celebran en Paraguay el duodécimo Día Internacional del Yoga

Compartir

2 minutos

Asunción, 21 jun (EFE).- Cientos de entusiastas del yoga celebraron este domingo en Asunción, la capital de Paraguay, el duodécimo día internacional de esta milenaria disciplina que fusiona la actividad física, mental y espiritual en la búsqueda de paz interior y bienestar general.

Bajo el lema «Yoga para el envejecimiento saludable», cientos de yoguis practicaron el llamado Protocolo Común, un programa ideado por el Gobierno de la India para garantizar que cualquier persona pueda ejercitarse sin importar su condición física, edad o sexo.

«El yoga es una práctica valiosa para un envejecimiento saludable, ya que fomenta muchas de las capacidades que ayudan a las personas a mantenerse activas, independientes y comprometidas a medida que envejecen», dijo en un discurso antes de la sesión en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes el embajador de la India en Asunción, Piyush Singh.

De igual forma, el diplomático apuntó que la práctica del yoga puede ayudar a las personas a encontrar equilibrio en sus vidas.

«En la actualidad, la mayoría de las personas luchan contra el desequilibrio en sus vidas, el yoga nos enseña el arte de vivir de manera equilibrada, el yoga nos muestra lo que debemos y no debemos hacer», indicó, al tiempo que expuso que para esto el yoga no debe limitarse a un solo día o programa.

Naciones Unidas proclamó en 2014 que cada 21 de junio se celebre el Día Internacional del Yoga, al reconocer «la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud», se lee en su resolución 69/131.

La disciplina, que tiene más de 4.000 años de historia, recibió otro espaldarazo en septiembre de 2022, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su práctica para reducir el estrés ante el creciente impacto de la ansiedad y la depresión en el mundo laboral. EFE

rgc/cpy

(video)