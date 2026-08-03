Cientos de etíopes cruzan la frontera a Sudán por la escalada de violencia en Tigré

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Jartum, 3 ago (EFE).- Cientos de personas han huido en los últimos tres días de Etiopía hacia Sudán por la escalada de la violencia en la región septentrional etíope de Tigré entre el Ejército etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), informaron a EFE este lunes fuentes del ministerio sudanés del Interior.

«Cientos de refugiados etíopes de la región de Tigré han estado cruzando la frontera sudanesa desde el sábado pasado, y su número superaba los 900 al amanecer de hoy», indicaron las fuentes, que advirtieron de la volatilidad de la situación.

Sudán es el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU, tras el estallido de la guerra en el país en abril de 2023, que ha obligado a alrededor de 14 millones de personas a huir de sus hogares y ha colocado a gran parte de la población en situación de hambruna.

Las fuentes de Interior indicaron que la mayoría de los refugiados de Tigré son menores, mujeres y ancianos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad «extrema», e incluso algunos de ellos están heridos y han recibido tratamiento básico antes de ser trasladados a la zona de Al Hashaba, a unos 15 kilómetros al oeste de la frontera con Etiopía.

A estos movimientos se suman una creciente inseguridad en las zonas sudanesas fronterizas, ya que algunos intercambios de ataques entre el FPLT y el Ejército etíope han impactado en campamentos de desplazados y refugiados dentro de Sudán.

De hecho, la Comisión de Refugiados del Ministerio sudanés del Interior ha denunciado que varias personas han muerto o resultado heridas en estos campamentos del este del país como consecuencia de los enfrentamientos al otro lado de la divisoria, aunque no ha ofrecido hasta el momento un balance de víctimas.

Asimismo, el organismo gubernamental ha advertido de que el continuo despliegue militar en Tigré podría provocar «una mayor afluencia de refugiados» que exacerbe aún más la delicada situación humanitaria en Sudán, por lo que lanzó un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga de urgencia.

Desde el conflicto entre los rebeldes del FPLT y al Ejército etíope que entre 2020 y 2022 provocó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, Sudán ha establecido campos de refugiados para la población de Tigré como el de Um Rakuba, en el estado fronterizo de Gedaref.

Todo esto ocurre en medio de las tensiones entre Etiopía y Sudán, ya que Adís Abeba acusa al Ejército sudanés de apoyar a «mercenarios» vinculados al FPLT y, a su vez, Jartum señala que el Gobierno etíope permite al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) utilizar su territorio para lanzar ataques con drones. EFE

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