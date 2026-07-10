Cientos de evacuados en Taiwán ante el paso del mayor tifón en décadas

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Cientos de personas en Taiwán han sido evacuadas y varias escuelas y oficinas han cerrado, ante el avance el viernes del mayor tifón en décadas.

Se espera que el tifón Bavi azote el norte y el este de Taiwán, así como las remotas islas del suroeste de Japón, durante viernes y el sábado.

La Administración Central de Meteorología (CWA) informó que las velocidades máximas sostenidas del viento de Bavi el viernes eran de 162 kilómetros por hora, con ráfagas de alrededor de 198 kilómetros por hora.

Tras golpear el territorio estadounidense Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi se degradó a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.

El radio de vientos fuertes de Bavi, de 380 kilómetros, lo convertirá en el mayor tifón que haya azotado a Taiwán en más de 30 años.

«Es probable que el tifón siga debilitándose porque las condiciones ambientales no son favorables», dijo Wang Ping-hsiang, meteorólogo de la CWA.

Más de mil personas han sido evacuadas de sus hogares, principalmente en el este de Taiwán, mientras varias escuelas y oficinas cerraron el viernes.

Se espera que Bavi toque tierra en el este de China durante el fin de semana, tras su paso por Taiwán.

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