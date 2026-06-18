Cientos de evacuados y 6.600 hectáreas afectadas por los incendios forestales en Miami

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Miami (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Cientos de residentes han evacuado sus viviendas por dos incendios en la zona metropolitana de Miami que han consumido más de 6.600 hectáreas hasta este jueves, aunque los bomberos han contenido el 70 % del mayor de ellos.

Las autoridades han pedido a unos 200 habitantes desalojar sus viviendas, mientras que otros cientos las han evacuado por voluntad propia debido al fuego, al oeste de las ciudades de Hialeah y Doral, cuyas poblaciones son originarias de Cuba y Venezuela en su mayoría, dentro del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

El primero de los incendios, llamado ‘Quarry 2’, ha consumido 6.434 hectáreas, con un nivel de contención del 70 %, mientras que el segundo, ‘Well’, ha afectado 202 hectáreas y está controlado en un 25 %, indica el mapa del Servicio Forestal de Florida.

Asimismo, la humareda ha provocado alertas locales en las zonas cercanas al incendio, pues el humo «puede desplazarse más lejos hacia comunidades de todo el condado de Miami-Dade, afectando a la visibilidad y la calidad del aire», avisa el Departamento de Bomberos en un comunicado.

Más de 40 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade han respondido, incluyendo camiones de bomberos, camiones cisterna y recursos especializados para labores de contención y extinción.

«Es posible que se implementen cierres de carreteras o desvíos a medida que cambien las condiciones para garantizar la seguridad pública. El humo y la bruma también pueden afectar las carreteras», alerta el organismo.

Estos incendios ocurren mientras hay una sequía intensa, «extrema» o «excepcional» en casi 63 % del territorio de Florida donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado al doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con más de 32.000 siniestros que han dañado más de 1 millón de hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

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