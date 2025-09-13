Cientos de jóvenes arrestados en Italia en operación contra el «primer escalón del crimen»

Roma, 13 sep (EFE).- Unos 380 jóvenes han sido arrestados y otros 1.100 denunciados en Italia en una operación contra «el primer escalón» de la criminalidad, acusados de varios delitos como la venta de drogas, la tenencia de armas o de odio por las redes sociales.

La Policía ha coordinado esta gran operación en toda Italia contra «jóvenes dedicados principalmente, en grupo o de forma individual, a delitos contra las personas, el patrimonio o relaciones con drogas o armas, así como a comportamientos ilícitos que desembocan en casos de discriminación u odio», según un comunicado del cuerpo.

En concreto la ristra de delitos va desde el intento de homicidio o la extorsión hasta el robo, el atraco, el tráfico de sustancias estupefacientes, la tenencia ilegal de armas o los llamados delitos de odio en las redes sociales.

Así, han sido detenidos 283 jóvenes mayores de edad y 22 menores de edad por delitos contra la persona y el patrimonio o narcotráfico, mientras que 81 personas han sido puestos en prisión preventiva o en arresto domiciliar, algunos de ellos buscados a nivel europeo.

Por otro lado, han sido denunciados por drogas y posesión de armas un total de 1.110 mayores de edad (613 italianos y 497 extranjeros) y 180 menores de edad.

En la operación, los agentes se han incautado de 19 kilos de cocaína, uno de heroína y 79 de cannabis, entre otras sustancias, y han registrado 829 inmuebles, de los que 58 eran centros de menores extranjeros no acompañados.

Además han requisado un gran número de armas, como dos fusiles, 36 pistolas y munición de alto calibre, así como 89 cuchillos y dos katanas.

La policía además ha logrado recuperar «numerosos» objetos robados como collares de oro, joyas, relojes, teléfonos móvil, y también billetes falsos, documentos de identidad y hasta una placa falsa de la Guardia de Finanza, cuerpo de delitos fiscales y fronteras.

Los denunciados actuaban en grupo o solitariamente y en algunos casos estaban vinculados a la llamada ‘maranza’, bandas juveniles.

La Policía ha explicado que este fenómeno de delincuencia juvenil incide «fuertemente» en la percepción de seguridad del resto de ciudadanos y ha encontrado un gran altavoz en las redes sociales, por lo que constituye un «primer escalón» al mundo de la criminalidad.

En este sentido, se han supervisado 1.300 perfiles en las redes y 5 han sido denunciados a las autoridades judiciales por instigar al odio y la violencia física, también contra la policía.

En el comunicado se cita como ejemplo la detención en la ciudad siciliana de Trapani (sur) de dos jóvenes en una moto a los que se les encontró encima cien gramos de cocaína, 90 gramos de hachís y 1.300 euros en efectivo. EFE

