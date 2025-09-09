Cientos de manifestantes protestan en Londres ante la visita del presidente israelí

2 minutos

Londres, 9 sep (EFE).- Centenares de manifestantes se concentraron este martes frente a Downing Street, residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para protestar por la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, al Reino Unido.

En un ambiente tenso, los participantes esgrimieron pancartas con mensajes como «Isaac Herzog, defensor del genocidio, no eres bienvenido aquí», y condenaron también que Starmer le reciba el miércoles.

Según dijo su portavoz, el jefe del Gobierno de Londres trasladará al presidente israelí su «repulsa» por la «intolerable situación en Gaza» y las medidas que Israel debe tomar para «poner fin al horrible sufrimiento» de la población palestina.

De acuerdo con la cadena pública BBC, Herzog, que no tiene poderes ejecutivos, visita el Reino Unido para «solidarizarse con la población judía» ante el incremento del antisemitismo.

La visita se produce tras el ataque del Ejército israelí contra líderes de Hamás en Doha, Catar, que Starmer ha condenado, y la advertencia a todos los residentes de Gaza para evacuar la ciudad ante la ofensiva terrestre prevista.

El exlíder laborista Jeremy Corbyn afirmó durante la protesta que Herzog debería estar en el tribunal penal de La Haya y no en Londres.

«Son armas, aviones y bombas británicas las que proporcionan medios para que Israel cometa estos crímenes de guerra», dijo también a los manifestantes.

El nuevo líder del Partido Verde, Zack Polanski, acusó al Gobierno laborista de «dar la bienvenida a criminales de guerra» y de ser cómplice de un «genocidio» mediante la venta de armas y el intercambio de inteligencia con Israel.

Sesenta diputados y miembros de la Cámara de los Lores (alta) han pedido al Gobierno que impida la entrada de Herzog al Reino Unido para evitar el riesgo de complicidad en posibles crímenes en Gaza en base a la legislación internacional. EFE

