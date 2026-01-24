Cientos de miles de abonados en Cherníguiv y 88.000 en Kiev, sin luz tras ataque ruso

Berlín, 24 ene (EFE).- Centenares de miles de hogares en la región ucraniana de Cherníguiv, y 88.000 en Kiev se quedaron sin electricidad tras el ataque masivo ruso lanzado anoche contra la infraestructura energética ucraniana, horas antes de que se reanudasen hoy las negociaciones de paz en Abu Dabi.

El operador del sistema de distribución en la región de Cherníguiv, Cherniguivoblenergo, informo de daños en una importante instalación energética en el distrito de Nizhin a consecuencia del ataque ruso que dejó sin electricidad a cientos de miles de abonados.

En un mensaje en Facebook, el operador asegura que los técnicos están trabajando para restablecer el servicio, pero advierte de que debido a la situación de seguridad, este proceso podría prolongarse.

En tanto, la empresa privada del sector eléctrico DTEK informó en un mensaje en Telegram de que en Kiev 88.000 familias se quedaron sin electricidad temporalmente tras un ataque masivo en «otra noche difícil para el sector energético».

Agregó que en primer lugar se está restableciendo el suministro de las infraestructuras críticas y que los equipos trabajan sin descanso para restablecer la luz en los hogares lo antes posible, al tiempo que informó de que en Kiev continúan los cortes de emergencia.

La empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, informó por su parte en Telegram de cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania «debido a la complicada situación en el sistema energético», al tiempo que aseguró que los técnicos están trabajando para restablecer el suministro eléctrico de manera estable lo antes posible y pidió a los abonados con electricidad que hagan un consumo moderado.

El Ministerio de Energía señaló en un comunicado en Telegram de cortes de electricidad en la capital ucraniana y en las regiones de Kiev, Cherníguiv y Járkov.

«La situación es complicada en la región de la capital. En Kiev y la región de Kiev se están aplicando horarios de cortes de emergencia. Además, los operadores del sistema de distribución siguen aplicando restricciones en la red. Se volverá a los cortes programados por horas tan pronto como se estabilice la situación en el sistema energético», añadió.

Agregó que en la región de Odesa también siguen vigentes las restricciones de red. EFE

