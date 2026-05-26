Cientos de miles de fieles llegan al monte Arafat en la jornada más importante del ‘hach’

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Riad, 26 may (EFE).- Casi dos millones de fieles musulmanes de todo el mundo llegaron a lo largo de la mañana al monte Arafat para realizar los ritos más esenciales de la peregrinación anual a La Meca o ‘hach’, que este año tiene lugar en medio de una creciente tensión por la guerra en Oriente Medio.

«Todos los peregrinos han sido trasladados al monte Arafat», dijo el Ministerio de Hach de Arabia Saudí en un breve comunicado, después de que los fieles se dirigieran tras el amanecer a la llanura de esta colina de granito de 70 metros de altura, en la que el profeta Mahoma pronunció su último sermón.

Esta jornada, la segunda del ‘hach’, es la más importante de toda la peregrinación ya que simboliza el anticipo del Día del Juicio y los peregrinos deben permanecer de pie (wuquf) desde el mediodía hasta la puesta de sol rezando y orando, mientras que los musulmanes de todo el mundo deben ayunar.

Altas temperaturas

Los peregrinos comenzaron a llegar a Arafat tras pasar la noche en Mina, ubicada a unos 8 kilómetros al sureste de La Meca y a unos 15 de la colina, que contiene miles de campamentos para los fieles.

De hecho, el Ministerio de Salud saudí instó en un comunicado a no salir de los campamentos hasta las 16.00 para evitar la exposición al sol y unas temperaturas máximas que alcanzan los 44 grados en esta región de Arabia Saudí.

Hasta el momento, el departamento ha contabilizado 28 casos de «agotamiento por calor» pese a que ha instalado 18 sombrillas enormes que cubren un área de 11.700 metros cuadrados, 36 ventiladores nebulizadores y aires acondicionados que abarcan 63.000 metros cuadrados.

Asimismo, Salud ha brindado atención preventiva a 292.000 personas durante los días previos al ‘hach’, ha realizado 13 cirugías a corazón abierto, 318 cirugías y ha recibido casi 4.500 pacientes ambulatorios y más de 28.000 visitas a urgencias, además de 4.000 ingresos hospitalarios.

A lo largo del día tan solo el Ministerio de Asuntos Religiosos de Jordania ha informado de la muerte de una de sus ciudadanas por un infarto en la zona de campamentos, algo habitual durante esta peregrinación anual que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida si su salud y su bolsillo se lo permiten.

La pasada peregrinación a La Meca en junio de 2026 -la fecha del ‘hach’ varía según el calendario lunar islámico- estuvo marcada por un refuerzo de las medidas de seguridad y sanitarias, con especial hincapié en el calor, que en 2024 provocó la muerte de alrededor de 1.300 personas.

Ritos y sermones

Ataviados con el ‘ihram’, la vestimenta característica blanca y sin costuras de los peregrinos, los fieles han acudido a la mezquita de Namirah -con capacidad para 300.000 personas en una superficie de 110.000 metros cuadrados- para escuchar el sermón, mientras que los que no pudieron acceder lo siguieron desde los patios aledaños.

Tras la puesta de sol, los peregrinos partirán hacia la zona de Muzdalifah -a unos 9 kilómetros de distancia- para realizar las oraciones del ‘maghrib’ e ‘isha’ (las del atardecer y la noche) y dormir en esa zona.

Asimismo, recogerán piedras y se dirigirán a Mina y a la zona de la lapidación del diablo prevista para el primer día del Aíd, mañana miércoles.

Mientras tanto, el Gobierno saudí cambiará la kiswah (las cortinas) de la Kaaba -el punto donde se dirigen los rezos de todos los musulmanes del mundo- de la Gran Mezquita de La Meca, algo que se acostumbra a hacer cada año en apenas tres horas, y que cuesta unos 5,9 millones de dólares al estar hecha de seda natural y adornada con oro. EFE

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