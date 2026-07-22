Cientos de paramilitares se entregan al Ejército de Sudán en dos frentes, según fuentes

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Jartum, 22 jul (EFE).- Más de 300 combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se han entregado en las últimas horas al Ejército de Sudán en los frentes de Omdurmán, cerca de la capital sudanesa, y en Al Obeid, en el sur del país y escenario de intensos choques, informaron a EFE fuentes militares.

Según los informantes, que pidieron mantener el anonimato, un contingente de más de 280 miembros de las FAR desertó en la vasta región occidental de Darfur -el feudo de los paramilitares- y llegó al amanecer a Omdurmán a bordo de una treintena de vehículos de combate tras atravesar el desierto para evitar las carreteras.

Además, otro convoy con 44 paramilitares a bordo de ocho carros de combate desertó en el estado de Kordofán del Oeste y se entregó ante la 5ª División del Ejército en Al Obeid, la capital del estado de Kordofán del Norte y actualmente al borde de una catástrofe humanitaria por los constantes ataques de las FAR contra la ciudad.

Entre los desertores se encontraban combatientes que habían sido desplegados en Al Obeid para asediar la ciudad, de acuerdo con las fuentes.

En los últimos meses, varios destacados comandantes y combatientes rasos de las FAR han desertado y se han unido a las filas del Ejército, en medio de los avances de las tropas regulares en múltiples frentes y tras las promesas del mando militar de amnistiar a aquellos que juren lealtad las Fuerzas Armadas Sudanesas.

Actualmente, Sudán está dividido militarmente en dos: el suroeste, controlado por las FAR; y el noreste, a manos del Ejército, que en las últimas semanas ha protagonizado avances en zonas disputadas como Kordofán e incluso en algunas partes de Darfur, donde los paramilitares concentran su poderío.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE

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