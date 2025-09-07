Cientos de peronistas acuden a casa de Cristina Fernández a esperar resultados electorales

3 minutos

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- Decenas de simpatizantes peronistas acudieron este domingo al anochecer a las puertas de la casa de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple prisión domiciliaria, para esperar los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que creen van a ganar frente a La Libertad Avanza (LLA), del presidente Javier Milei.

Entre cánticos contra Milei y su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, y en un clima de contenida alegría, grupos ligados al kirchnerismo -facción progresista del peronismo- se concentraron para mostrar su acompañamiento a Fernández mientras esperan los primeros datos oficiales de la elección provincial, clave para el devenir político del presidente ultraderechista.

Con motivo de la concentración, se ha cortado el tránsito en las calles aledañas al edificio del barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, donde la líder del peronismo vive desde el pasado 10 de junio, en cumplimiento de una sentencia a seis años en prisión domiciliaria por irregularidades en la concesión de obras viales durante su Gobierno.

Desde que comenzó su condena, ese lugar se ha convertido en un habitual espacio de concentración para seguidores del peronismo que reclaman su libertad. La expresidenta suele retribuir estos actos con un saludo desde el balcón.

La provincia vivió este domingo una elección tranquila y sin mayores sobresaltos y se espera que los primeros resultados oficiales se difundan a partir de las 21.00 hora local (00.00 GMT del lunes) o cuando ya se haya escrutado el 30% de los votos.

Un total de 41.189 mesas de votación fueron habilitadas para la votación, a la que estaban convocadas 14,3 millones de personas para elegir 46 diputados y 23 senadores del Legislativo provincial, que tiene 92 sillas en la Cámara Baja y 46 en el Senado.

En esta jornada se eligió, además, a los miembros de los concejos deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

Entre los principales frentes que compitieron este domingo está Fuerza Patria, alianza de unidad de diversos sectores del peronismo, incluidos los que lideran el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Economía Sergio Massa.

Su principal rival es LLA, que para estos comicios provinciales ha forjado una alianza con Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

La provincia de Buenos Aires tiene un importante peso electoral ya que concentra al 38,6 % de la población de Argentina. EFE

smo/erm/enb

(foto) (video)