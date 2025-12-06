Cientos de personas celebran la caída de Al Asad en vísperas de su primer aniversario

2 minutos

Homs (Siria), 6 dic (EFE).- Cientos de personas se congregaron este sábado en varias zonas de Siria para conmemorar el primer aniversario del derrocamiento del expresidente Bachar al Asad, cuya fecha exacta es el lunes 8 de diciembre.

En la ciudad de Homs, en el centro del país, unos 300 vecinos hicieron parte de una concentración portando bengalas y banderas de la nueva Siria, al tiempo que el cielo se iluminó con fuegos artificiales rojos y verdes para representar sus colores.

«La situación ha cambiado un montón, la vida ha mejorado mucho y ahora estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas (…) Lo más importante es que el régimen ha caído», destacó en declaraciones a EFE el participante Mahmoud al Akkarib.

Según dijo en medio del evento en una de las principales plazas de Homs, hasta el derrocamiento de Al Asad el 8 de diciembre de 2024 vivía fuera del país y no podía regresar a Siria, pero pocos días después de la «liberación» volvió a su nación de origen.

Afirmó que el lunes, cuando tendrán lugar los principales eventos para conmemorar el aniversario, será «el primero en venir aquí».

«Gracias a Dios, estamos libres de la tiranía que mató a nuestros hijos, a nuestros hermanos y los torturó. Se puede ver la felicidad en mis ojos, estoy feliz, vuelvo a estar segura», indicó a EFE, por su parte, la asistente a la concentración Rima Awad.

La agencia oficial de noticias siria SANA informó de otros actos en la provincia de Deraa, en el sur del país, y en Tartous, en la costa occidental.

Ya el viernes, varias ciudades del país acogieron otros eventos para recordar el aniversario, especialmente después del rezo del mediodía, mientras que los colegios marcaron la ocasión un día antes con actividades especiales y el reparto de banderas, entre otros.

Este lunes se cumple un año de la caída de Al Asad, que entre él y su padre llevaban más de medio siglo en el poder.

El derrocamiento se produjo con una rápida ofensiva de grupos islamistas y proturcos que en menos de dos semanas llegaron a Damasco desde el último bastión opositor en el noroeste del país. EFE

