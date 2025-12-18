Cientos de personas demandan al gobierno japonés por inacción climática

Cientos de personas en todo Japón demandaron este jueves al gobierno central en busca de compensaciones por considerar que su inacción frente al cambio climático es inconstitucional, informó el abogado que planteó el recurso.

«Acabamos de presentar nuestra demanda y las pruebas a la corte y nuestro recurso ha sido oficialmente aceptado», declaró a la AFP el abogado Akihiro Shima.

Esta demanda histórica critica las acciones «gravemente insuficientes» de Japón frente al cambio climático, al señalar que pone en peligro la salud y la vida de los cerca de 450 firmantes de la acción.

Uno de ellos, el constructor Kiichi Akiyama, indicó que el calor tenaz hace que su equipo deba trabajar más lentamente, lo que genera «enormes pérdidas» a su empresa.

Ha habido casos en que «gente colapsa en el campo o caen muertos después de volver a casa», señaló el hombre de 57 años.

Se han presentado anteriormente cinco demandas por causas climáticas en las cortes japonesas, incluida una contra las plantas energéticas a carbón, indicó el profesor Masako Ichihara, de la Universidad de Kioto, quien sigue estas acciones legales en todo el país.

Pero Ichihara y abogados involucrados en el caso afirman que es la primera acción en busca de compensaciones del Estado por el cambio climático.

«Las medidas tomadas por el acusado contra el cambio climático son sumamente inadecuadas y, como resultado, se están vulnerando los derechos del demandante a una vida pacífica y el disfrute de un clima estable», señala el resumen de la demanda, obtenida por la AFP antes de su presentación.

Japón enfrentó este año el verano más caluroso desde que comenzaron los registros en 1898, y los demandantes argumentaron que tales olas de calor han causado pérdidas económicas y cosechas dañadas, y dejaron a muchos expuestos a golpes de calor debilitantes.

Akiyama, quien a menudo trabaja bajo calor intenso, dice que su equipo tarda hasta el triple del tiempo previsto para concluir sus proyectos.

«Apenas puedo excavar con una pala por 10 minutos sin tener que sentarme a descansar», afirmó.

«No estaríamos en esta terrible situación si el gobierno hubiera tenido más iniciativa para adoptar políticas» climáticas, afirmó.

