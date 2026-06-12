Cientos de seguidores de Musk y curiosos arropan el debut bursátil de SpaceX en Nueva York

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Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 12 jun (EFE).- Cientos de curiosos se acercaron este viernes a la sede del Nasdaq, situada en la icónica plaza de Times Square, para celebrar la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk dedicada a la fabricación de cohetes, el lanzamiento de satélites y la inteligencia artificial (IA), y mostrar su apoyo al magnate.

Entre la muchedumbre, que miraba desde la calle cómo la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, tocaba la campana de apertura del Nasdaq, había tanto fanáticos de Musk, turistas y gente que iba de camino al trabajo. Todos se pararon para ver si veían al hombre más rico del mundo.

«Creo que este momento va a ser revolucionario en términos de cambios en la vida, en mi opinión, (Musk y SpaceX) es el nuevo renacimiento. No creo que ninguna empresa vaya a ser capaz de operar sin las necesidades de SpaceX. Y creo que eso es lo que Elon está haciendo hoy. Está prestando un servicio que todo el mundo va a tener que aprovechar para poder operar sus propios negocios», comenta a EFE Giovanni Datri.

Por su parte, el francés Damien explica a EFE que invirtió en SpaceX «hace tres o cuatro años» y que hoy es una «gran fiesta para él».

«Me gusta mucho el proyecto, tiene casi el monopolio del envío de cohetes al espacio en Estados Unidos, porque son los que lo hacen más barato y con menos problemas. Ellos fueron los que rescataron a los dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional el año pasado. Y, de hecho, han puesto 10.000 satélites en órbita, lo que permite tener internet de alta velocidad en los aviones. Es increíble», anota Damien, quien llevaba una camisa de SpaceX bajo la americana.

Musk optó por tocar la campana de apertura desde la sede SpaceX en Brownsville, Texas, desde donde dijo que busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y «hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar».

La Bolsa de Nueva York lleva días muy pendiente de la salida de la empresa aeroespacial, que debuta hoy en el índice Nasdaq con un precio de 135 dólares por título y espera captar unos 75.000 millones, lo que sitúa su capitalización en torno a 1,77 billones.

Esta salida a bolsa podría convertir a Musk en la primera persona del mundo con una fortuna de un billón de dólares o podría fracasar estrepitosamente, ya que algunos analistas han indicado que SpaceX está significativamente sobrevalorada.

«Creo que va a aumentar enormemente el precio desde los 135. Probablemente va a cerrar cerca de los 200 (dólares)», augura Datri.

Pese a que hoy todos los curiosos que se acercaron al Nasdaq eran pro Musk, ayer un grupo de activistas puso en Times Square durante varias horas una imponente estatua inflable de varios metros de altura con el torso desnudo y el rostro caricaturizado de Musk como parte de una protesta contra la pornografía infantil e imágenes explícitas generadas por Grok, la herramienta de IA del magnate.

El muñeco gigante, que acaparó las miradas de los transeúntes, destacó por un nivel de detalle que incluye recreaciones de los granos de la espalda y el vello corporal de Musk, acompañado por tatuajes satíricos.

Uno de ellos, ubicado en el brazo, era un corazón con la palabra ketamina en el medio, mientras que en su voluminoso abdomen se leía la frase en letras mayúsculas: «SPACEX’S GROK MAKES AI CHILD PORN» (Grok de SpaceX hace pornografía infantil con IA).

Los organizadores de la campaña, algunos con el rostro cubierto con bandanas, repartían a los curiosos tarjetas postales con el encabezado «Greetings from Times Square» (Saludos desde Times Square) con una reproducción de la enorme figura de Musk en medio de la icónica plaza.

Las postales y los carteles desplegados en la plaza denunciaban, citando un reporte de The New York Times, que de 4.4 millones de imágenes distribuidas por Grok en un periodo reciente de nueve días, se estima que un 65 % eran sexualizadas o explícitas. EFE

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