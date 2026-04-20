Cientos de universitarios gazatíes protestan por bloqueo israelí para estudiar en exterior

3 minutos

Gaza, 20 abr (EFE).- Cientos de estudiantes universitarios protestaron este lunes en la ciudad de Gaza contra la política generalizada de bloqueo por parte del Gobierno israelí para que los alumnos no puedan abandonar la Franja y estudiar mayoritariamente becados en el extranjero.

Entre edificios destruidos, fruto de más de dos años y medio de fuego israelí, los alumnos, con edades comprendidas entre 18 y 24 años, tomaron las calles con pancartas y portando impresos de sus matrículas en universidades de destino en el exterior, así como cartas de estos centros académicos donde se le concedían becas de estudio.

«El derecho a poder estudiar no es un lujo», «Salven a los estudiantes gazatíes» o «abran las fronteras» fueron algunos de los eslóganes que pudieron leerse en los carteles que llevaban los estudiantes.

«Somos estudiantes, somos estudiantes destacados y tal vez seamos profesores, médicos, ingenieros o investigadores algún día. Solo queremos seguir persiguiendo nuestros sueños y estudiar en estas universidades para volver y reconstruir Gaza», contó a EFE Rima, una joven de 23 años admitida en la Universidad de Alberta (Canadá) y en la Universidad de Almería (España) en los dos últimos años, pero que no ha podido salir de la Franja.

Casos similares se repitieron con otros manifestantes, como Alaa al-Sheikh, de 19 años, que está pendiente de ver si es aceptado para estudiar Psicología en el extranjero, pero que guarda pocas esperanzas de poder salir incluso si es admitido.

«Como mi libertad de movimiento se ve vulnerada y me la han arrebatado, no puedo ejercer mis derechos. Solo tengo obligaciones, ningún derecho. Han pasado seis meses desde el alto el fuego israelí en Gaza. Muchas expectativas, muchas esperanzas, pero nada ha cambiado», relató Alaa a EFE.

«En realidad, la verdadera guerra empieza después de la guerra, y esto es lo que la gente no ve (…) Mi único objetivo hoy es terminar mis estudios», añadió Yara, que quiere culminar su educación superior en una facultad de informática en Turquía.

Desde que Israel respondiera con una brutal ofensiva en Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, un número extremadamente reducido de jóvenes -prácticamente inexistente- ha podido abandonar el enclave palestino y desarrollarse en el exterior; casi siempre auspiciados por algún programa internacional o por algún Gobierno extranjero.

Asimismo, en medio del bloqueo fronterizo por parte de las autoridades israelíes para que los estudiantes gazatíes no puedan salir al exterior, el sistema de educación superior no ha vuelto a funcionar aún de manera eficiente.

Instituciones como la Universidad Islámica de Gaza retomaron meses atrás las clases parcialmente, pero la inmensa mayoría de sus instalaciones, y la de la mayoría de centros de estudio, quedaron arrasados por los bombardeos.

Igualmente, miles de familias siguen desplazadas y muchos estudiantes sobreviviendo en tiendas de campaña, mientras que los bombardeos israelíes continúan casi a diario pese al alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre. EFE

aa-gac/ajs

(foto)(vídeo)